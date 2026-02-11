UE ar putea permite R. Moldova să adere mai repede, dar cu drepturi limitate

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că obiectivul principal al Republicii Moldova este obținerea calității de membru deplin la UE, dar va saluta și o opțiune interimară. El a făcut această declarație miercuri, într-o conferință de presă.

Comentând un articol recent din Politico despre faptul că UE are în vedere aplicarea unui mecanism accelerat de aderare pentru Ucraina în 2027, deși cu drepturi limitate, prim-ministrul a menționat că această opțiune este luată în considerare nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Republica Moldova.

„În discuțiile cu Comisia Europeană, ni s-a spus că, dacă se va lua o astfel de decizie, Moldova va face parte din ea. «Dar suntem interesați de calea către aderarea deplină…», a spus Munteanu.

El a spus că Chișinăul salută astfel de „soluții intermediare”.

De asemenea, el a subliniat că «în prezent, nici măcar autoritățile ucrainene nu au o claritate completă» asupra modului în care va funcționa acest mecanism. Situația va depinde și de realizarea păcii în Ucraina: „Într-un fel sau altul, acest lucru este legat de planul de pace care este discutat în prezent.”

El a subliniat că „Moldova se va concentra pe temele sale pentru a fi pregătită pentru integrarea deplină în Uniunea Europeană”.”