UE cere statelor membre să reducă în mod voluntar consumul de gaze cu 15%. Ursula von der Leyen: Așa vom trece peste iarnă

Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a propus ca statele UE să-și reducă, în mod voluntar, consumul de gaze cu 15% în următoarele luni, pentru a se asigura că, în eventualitatea în care Rusia va opri furnizarea de gaze naturale, acest lucru nu va afecta blocul comunitar, transmite Observatornews.

De asemenea, Comisia Europeană a prezentat, miercuri, și planul menit să asigure că cele 27 de state membre care pot gestiona o eventuală întrerupere totală a furnizării gazelor ruseşti.

Astfel, potrivit planului, consumul de gaze va fi redus în întreg blocul cu 15% de la 1 august 2022, până la 31 martie 2023 din cauza îngrijorărilor că Uniunea Europeană va avea dificultăţi nu numai să umple capacităţile de stocare a gazelor înainte de debutul iernii, dar şi pentru a asigura provizii suplimentare în lunile mai reci, relatează Euronews.

„Rusia ne șantajează. Rusia folosește gazul ca armă. Și, prin urmare, în orice caz, fie că este vorba de o întrerupere parțială a gazului rusesc sau de o întrerupere totală, Europa trebuie să fie pregătită”, a declarat Ursula von der Leyen.

Scopul este de a proteja aprovizionarea gospodăriilor şi a utilizatorilor esenţiali, precum spitalele şi industriile-cheie. Ca parte a propunerii, statele membre ar trebui să prezinte Comisiei planuri naţionale de energie până la sfârşitul lunii septembrie şi să furnizeze o actualizare la fiecare două luni. Ţările care solicită livrări solidare de gaze vor fi obligate să demonstreze măsurile pe care le-au luat pentru a reduce cererea pe plan intern.

Russia is using gas as a weapon.

We have to address our energy security at EU level.

We learnt from the pandemic that if we act in unity, we can address any crisis.

So let's act together to reduce gas use and provide a safety net for all EU countries.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2022