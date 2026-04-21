UE extinde sancțiunile: Șor, Plahotniuc și alte zeci de persoane, vizate până în 2027

Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea, până la 29 aprilie 2027, a măsurilor restrictive aplicate persoanelor și entităților implicate în acțiuni care vizează destabilizarea, subminarea sau amenințarea suveranității și independenței Republicii Moldova.

În prezent, regimul de sancțiuni al Uniunii Europene vizează 23 de persoane și cinci entități. Printre cei sancționați se regăsesc Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Marina Tauber, Evghenia Guțul, Gheorghe Cavcaliuc, Igor Chaika, Chiril Guzun, Iurii Cuznețov, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Victoria Furtună, Irina Lozovan, Alexei Lungu, Alexandr Nesterovschi, precum și alți indivizi incluși anterior pe listă.

Pe lista entităților sancționate se află Evrazia, Blocul politic Victoria, Centrul cultural-educațional al Moldovei și SRL A7 OOO.

Potrivit Consiliului UE, persoanele și entitățile incluse pe listă sunt supuse înghețării activelor, iar furnizarea de fonduri sau resurse economice către acestea, direct sau indirect, este interzisă. În plus, persoanele fizice vizate au interdicție de călătorie, neputând intra sau tranzita teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

Decizia vine pe fondul preocupărilor persistente ale UE privind acțiunile destabilizatoare din regiune. În concluziile din 23 octombrie 2025, Consiliul UE a reafirmat angajamentul de a colabora strâns cu Republica Moldova pentru consolidarea rezilienței și stabilității, în contextul intensificării activităților atribuite Federația Rusă, inclusiv atacuri hibride îndreptate împotriva instituțiilor democratice.

Uniunea Europeană a reconfirmat sprijinul pentru Republica Moldova în domenii precum securitatea, stabilitatea, economia, reziliența și securitatea energetică.

Cadrul juridic al acestor sancțiuni a fost instituit în aprilie 2023, la solicitarea Republicii Moldova, și permite Uniunii Europene să sancționeze persoanele implicate în acțiuni destabilizatoare. Măsurile sunt reexaminate periodic și pot fi modificate sau reînnoite în funcție de evoluția situației și de atingerea obiectivelor stabilite.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, oficialii europeni constată o intensificare a tentativelor de destabilizare a Republicii Moldova, pe care le consideră o amenințare directă inclusiv la adresa securității frontierelor externe ale Uniunii Europene.