„Degeaba ai ieșit tu de pe lista acuzaților, dacă au mai rămas 2 membri din familia ta”: Costețchi, dezvăluiri din dosarul amenințărilor cu sicrie: Știu tot, dar mai tac un pic

Influencerița Daniela Costețchi revine cu noi declarații în dosarul amenințărilor cu sicrie, în care este vizată și interpreta Iuliana Beregoi, susținând că „știe totul, dar preferă să mai tacă un pic”. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, aceasta a afirmat că unele persoane au fost scoase de pe lista acuzaților, însă în dosar ar fi rămas în continuare membri ai familiilor acestora. „De la 11 la 13 ani de închisoare… S-a meritat să vă bateți așa joc de mine?”, s-a întrebat tânăra.

„Am primit și lista de persoane care au ieșit de pe lista acuzaților, dar degeaba ai ieșit tu, dacă au rămas pe ea doi membri din familia ta. Știu tot, dar mai tac un pic. În momentul în care deschid gura și spun tot, o să rămâneți șocați, la cât de bolnavi pot fi unii părinți… Sunt implicați și părinți, și copii, iubiți…”, a declarat Costețchi.

„Cazul nu o să-l închidă, pentru că sunt declarațiile a celor doi băieți – șoferul și băiatul care a adus „coletul””, a mai adăugat aceasta.

Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei, cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. Orhei.

Bloggerița Daniela Costețchi a declarat că ar fi fost una din cele două victime a grupării acuzate că a estorcat 47.000 de euro prin șantaj. Potrivit influenceriței, totul ar fi început în anul 2021, când un necunoscut a început a o amenință că îi sparge contul, dacă nu îi achită bani. Din frica de a nu-și pierde „munca”, aceasta ar fi continuat să îi achite bani, la orice solicitare.