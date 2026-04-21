Unde trăiesc cei mai mulți refugiați ucraineni în UE, după patru ani de război

La patru ani de la începutul invaziei ruse, milioane de ucraineni rămân sub protecție în Uniunea Europeană. Totuși, tot mai mulți aleg să se întoarcă acasă, chiar și în zone afectate de conflict.

Numărul cetățenilor non-UE care beneficiază de protecție temporară după ce au fugit din Ucraina a ajuns la 4,4 milioane în februarie 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Cifra reprezintă o creștere ușoară, de 0,5%, față de luna precedentă, semn că fluxul de refugiați continuă, chiar și la ani distanță de izbucnirea războiului.

Cele mai multe persoane aflate sub protecție temporară se află în Germania, Polonia și Cehia. Aceste state au devenit principalele destinații pentru ucrainenii care au fugit din calea războiului, oferind acces la locuințe, servicii medicale, educație și sprijin financiar. În același timp, numărul beneficiarilor a crescut în 24 de state membre, cele mai mari creșteri fiind înregistrate în Germania, Cehia și Spania. În schimb, scăderi au fost raportate în Estonia, Franța și Luxemburg. Majoritatea covârșitoare – peste 98% – sunt cetățeni ucraineni. Structura demografică arată că femeile adulte reprezintă aproximativ 43,5% din total, în timp ce bărbații sunt puțin peste un sfert. Aproape o treime sunt minori, împărțiți relativ echilibrat între băieți și fete.

De ce se întorc unii ucraineni acasă

În paralel cu creșterea numărului de refugiați, apare și un fenomen invers: întoarcerea în Ucraina. Peste 1,6 milioane de persoane s-au întors în zone apropiate de linia frontului, inclusiv în regiunile Harkiv, Donețk, Herson sau Sumî. Potrivit organizației Save the Children, principalele motive sunt dificultățile financiare și dorul de casă. Aproximativ 55% dintre respondenți au invocat costurile ridicate ale vieții și dificultatea de a găsi un loc de muncă în țările gazdă. În același timp, trei sferturi dintre părinți spun că izolarea și lipsa comunității i-au determinat să revină, chiar și în condiții de risc.

Presiunea emoțională și economică

Pentru multe familii, decizia de a reveni în Ucraina nu este una simplă. Aproape jumătate dintre părinți au declarat că s-au întors din cauza stării emoționale a copiilor, afectați de stres, singurătate și dificultăți de adaptare în noile comunități. „Întoarcerea într-o zonă de război nu este niciodată o alegere ușoară”, a declarat Sonia Khush, reprezentant al Save the Children în Ucraina, subliniind că mulți refugiați nu reușesc să se adapteze economic în străinătate. Deși Uniunea Europeană continuă să ofere protecție și sprijin, situația rămâne fragilă. Creșterea costurilor de trai, dificultățile de integrare și legăturile puternice cu locurile de origine determină o parte dintre refugiați să ia decizii riscante. După patru ani de război, criza umanitară generată de conflictul din Ucraina rămâne una dintre cele mai complexe provocări pentru comunitatea europeană.