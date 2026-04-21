Medici din Odesa, suspectați că transportau ilegal persoane în Transnistria

Trei angajați ai serviciului de asistență medicală din regiunea Odesa au fost reținuți de ofițerii Serviciului de Securitate din Ucraina (SBU) pentru transportarea ilegală a cetățenilor în Transnistria. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 9 ani de închisoare.

Potrivit unui comunicat al SBU, în schimbul unor sume de bani, medicii transportau persoane ce evită mobilizarea către regiunea transnistreană, folosind o ambulanță. Reținerea acestora a avut loc în flagrant, când făptașii încercau să transporte ilegal peste frontieră un bărbat deghizat în șofer al autospecialei.

Totodată, în regiunea Vinița a fost reținut un alt bărbat care a organizat un canal de migrație ilegală în afara Ucrainei. Mai exact, suspectul transporta persoanele peste frontieră, traversând înot Nistrul.

În prezent, toți suspecții au fost puși sub acuzare pentru trecerea ilegală a persoanelor peste frontiera de stat a Ucrainei și trafic de influență.