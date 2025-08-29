UE plănuiește un fond care va simplifica transferul a aproape 200 de miliarde de euro din active rusești către Ucraina

Comisia Europeană elaborează o schemă care ar facilita în viitor transferul a aproape 200 de miliarde de euro din activele rusești blocate pentru reconstrucția Ucrainei, potrivit POLITICO.

Bruxelles-ul testează disponibilitatea guvernelor naționale de a canaliza aceste active către investiții mai riscante, care ar putea genera randamente mai mari pentru Ucraina și ar putea crește presiunea asupra Rusiei, au declarat mai mulți oficiali. Susținătorii ideii văd, de asemenea, schema ca pe un pas către o posibilă confiscare a activelor și predarea lor către Ucraina, ca pedeapsă pentru neplata de către Rusia a despăgubirilor postbelice.

„Înainte lucrăm la activele înghețate ale Rusiei pentru a sprijini apărarea și reconstrucția Ucrainei”, a declarat joi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, făcând cea mai dură declarație de până acum pe această temă.

Este important de menționat că această opțiune nu implică confiscarea imediată a activelor, problemă cu care se opun majoritatea țărilor UE din cauza riscurilor financiare și juridice.

Dezbaterea este așteptată să culmineze sâmbătă, când cei 27 de miniștri de externe ai UE vor discuta opțiunea pentru prima dată în cadrul unei reuniuni informale de la Copenhaga.

O notă care pregătea reuniunea preciza că miniștrii ar trebui să ia în considerare „opțiuni suplimentare pentru utilizarea veniturilor din activele suverane rusești înghețate”.

Statele baltice, care se învecinează cu Rusia, și alte câteva țări au cerut de mult timp ca UE să confiște complet activele. Însă această opțiune continuă să se confrunte cu rezistență din partea țărilor din Europa de Vest, în special a Germaniei, Italiei și Belgiei.

Aceasta din urmă este deosebit de vulnerabilă la riscuri juridice și financiare, deoarece găzduiește Euroclear, instituția financiară care deține cea mai mare parte a activelor rusești.

Avocații Comisiei iau în considerare transferul activelor către un „vehicul cu scop special” care ar fi susținut de mai multe țări ale UE și, eventual, de alte state.

Oficialii compară noul fond propus cu Mecanismul European de Stabilitate (MES), un „rezervor de bani” menit să ajute țările, susținut doar de membrii zonei euro și înființat în afara tratatelor UE.

Un posibil fond pentru Ucraina ar putea fi deschis și țărilor G7, inclusiv Regatul Unit și Canada.

Per total, noua structură ar oferi UE mai mult control pentru a transfera active către Ucraina la momentul potrivit.

Conform regulilor actuale, o țară poate returna efectiv active Moscovei prin veto asupra prelungirii sancțiunilor, care sunt revizuite la fiecare șase luni. În acest context, guvernul pro-Rusia și pro-Trump al Ungariei este considerat cel mai probabil candidat pentru o astfel de mișcare.

Transferul activelor către un nou fond, care ar putea să nu necesite unanimitate, ar ajuta la neutralizarea amenințării din partea Ungariei.

De asemenea, ar permite investiții în instrumente mai riscante, care ar putea genera randamente mai mari pentru Ucraina. Acest lucru ar diferi de regulile actuale care impun Euroclear să investească active prin intermediul Băncii Naționale a Belgiei – la cea mai mică rată fără risc disponibilă.

Scepticii, inclusiv directorul general al Euroclear, Valerie Urbain, se tem că pierderile din tranzacțiile mai riscante vor fi suportate de contribuabilii UE.

Pentru a extinde responsabilitatea juridică și financiară, Belgia dorește ca și alte țări ale UE să își asume angajamente privind activele în cadrul planului Comisiei.

Guvernul belgian a început recent să se încline spre acest plan, au declarat un oficial UE și un diplomat de rang înalt dintr-o altă țară. Ideea este susținută și de state mai apropiate de Rusia, inclusiv Spania.

