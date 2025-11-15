Scenariul unui ex-consilier NATO: România ar putea găzdui arme nucleare americane

România ar putea găzdui arme nucleare americane: este un scenariu formulat de un fost consilier NATO din Germania și vine pe fondul poziției tot mai agresive a Rusiei. Armele ar putea proveni din arsenalul american care se află în Germania sau din alte țări care găzduiesc în prezent arme nucleare în Europa.

În prezent, armele nucleare americane sunt depozitate în șase baze militare din cinci țări NATO. Este vorba despre baze din Țările de Jos, Belgia, Germania, două în Italia și una în Turcia.

Numărul exact de arme nucleare americane nu a fost dat publicității, dar se vorbește despre aproximativ 100 în toate aceste locații.

Asta nu înseamnă că Statele Unite vor folosi efectiv aceste arme nucleare, dar adversarul nu poate exclude acest lucru. Astfel că simpla lor poziționare aici, în apropierea Rusiei, este un act de descurajare.

În ultimele luni, mai multe agenții media americane au speculat că Statele Unite au livrat noi arme nucleare Europei, deci altele pe lângă acestea, și că totul s-a întâmplat în această vară.

Nu există informații oficiale în acest sens, dar logica de la care pornește presa americană este că mai multe țări europene au cumpărat sau sunt în proces de a cumpăra avioane F-35, adică aeronave capabile să transporte arme nucleare tactice, iar dacă există tehnică și aparate capabile să poarte focoase nucleare, ar putea urma și armele.

Unii experți în securitate merg însă și mai departe și spun că NATO ar putea să mute unele dintre aceste arme, tot ca o regândire a tacticii de descurajare nucleară a NATO în fața unei Rusii tot mai agresive, și indică drept posibile locații statele baltice, Polonia sau România, adică flancul estic al NATO.

Este important de menționat că nu există informații publice despre o astfel de relocare, iar decizia trebuie să aibă obligatoriu acceptul SUA.