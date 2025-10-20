Curăraru: PAS trebuie să mai lucreze la capitolul democrație internă

Andrei Curăraru afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate este o formațiune proeuropeană, dar în privința deschiderii față de alte partide și a democrației interne, încă are de lucru.

Potrivit expertului, succesul electoral al PAS se explică prin mesajul clar orientat spre integrarea europeană. Andrei Curăraru consideră că victoria PAS este rezultatul unei strategii corecte de comunicare a obiectivului european. Totuși, în opinia sa, această concentrare a puterii într-un singur partid este atipică pentru o democrație, unde coalițiile politice reprezintă regula, nu excepția.

„Într-un stat democratic este greu să obții majoritate. Într-un stat ca Republica Moldova, unde nu există sistem electoral mixt, există mari șanse să fie o guvernare de coaliție, nu guvernarea unui singur partid. Faptul că noi avem dominația unui singur partid astăzi, vorbește despre faptul că miza cea mare este integrare europeană. Partidul de guvernare a ales corect mesajul pe care l-a transmis cetățenilor. Este și un mesaj riscant, pentru că este legat de anul 2028 și nu este clar cât de realist este acest termen”, a spus expertul comunității Watchdog, Andrei Curăraru.

Andrei Curăraru a explicat faptul că Republica Moldova a beneficiat deja de o excepție în procesul de obținere a statutului de țară candidată la UE, iar un scenariu similar ar putea avea loc și în momentul aderării. În viziunea sa, deși Republica Moldova are numeroase deficiențe interne, acestea pot fi corectate după aderare.

„Pentru Republica Moldova s-a făcut o excepție atunci când am devenit stat candidat la aderare, nu este exclus ca asta să se întâmple și la aderare. Va fi clar că va fi o excepție, dar este o excepție care are loc de multe ori. România, de exemplu, a fost monitorizată timp de 17 ani în privința justiției, alți 8 ani a fost monitorizată în privința progreselor economice. Într-o țară săracă precum este Republica Moldova există multe deficiențe, dar acestea por fi reparate și în interiorul Uniunii Europene, așa cum fac România și Bulgaria. Bulgaria deja aderă la zona euro”, a precizat expertul.

Andrei Curăraru atrage atenția asupra faptului că, deși PAS este o formațiune proeuropeană, tendința de a monopoliza discursul european limitează dezvoltarea altor partide cu viziuni similare.

„Sigur, putem vorbi despre faptul că avem nevoie de mai multe partide proeuropene. Aici este și vina PAS că nu avem încă un partid clasic proeuropean. Vina PAS este în monopolizarea segmentului proeuropean. Trebuie să le lași și altor partide cel puțin posibilitatea discuțiilor despre integrarea europeană. Există cetățeni care sunt proeuropeni, dar care n-au avut cu cine vota în afară de PAS. Asta se întâmplă și din cauza utilizării resurselor administrative. PAS este un partid proeuropean, dar în privința democrației interne și deschiderii față de alte partide trebuie să mai lucreze”, a mai spus Andrei Curăraru.