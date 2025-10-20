Ministrul Apărării: Vom continua investițiile în apărare și securitate

Am construit o armată modernă și vom continua investițiile în apărare și securitate. Declarațiile au fost făcute de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în cadrul unei conferințe de presă.

În discursul său, ministrul a făcut un sumar al proiectelor derulate în ultimii ani, subliniind importanța modernizării Armatei Naționale și a pregătirii și protecției spațiului aerian.

„Vreau, în primul rând, să le mulțumesc reprezentanților mass-media că ați fost alături de noi pe parcursul mandatului, ați reflectat activitatea Armatei Naționale, ne‑ați ajutat să combatem dezinformarea și, cel mai important, ați contribuit la menținerea calmului și a încrederii în societate”, a spus ministrul.

Oficialul a prezentat apoi realizările din domeniul pregătirii militare și modernizării infrastructurii: creșterea numărului de exerciții naționale și internaționale, instruirea rezerviștilor, investiții în condiții de cazare și dotarea cu tehnică performantă.

Anatolie Nosatîi a remarcat o participare crescândă a cetățenilor la antrenamente și exerciții.

„Am mărit numărul de activități practice, am organizat peste 20 de exerciții la care au participat și cetățeni care au dorit să se antreneze – un semn că atractivitatea acestor activități a crescut. Vă mulțumesc celor care au venit și au învățat să‑și apere țara”, a menționat ministrul.

Problemele sociale ale militarilor rămân o prioritate: salarii, pachete sociale și condiții de muncă au fost menționate ca direcții esențiale. Ministrul a mulțumit Guvernului pentru susținerea proiectelor legislative care au îmbunătățit pachetul social al celor din armată.

Referitor la echipamente critice pentru securitate, oficialul a dat detalii despre un proiect de radar de monitorizare a spațiului aerian.

„Proiectul continuă – radarul va fi livrat în termenul stabilit. Am început instruirea personalului care îl va opera; aceștia au mers în țara producătoare pentru pregătire. Estimăm că radarul va fi operațional în primul semestru al anului 2026. Este un sistem mult mai performant, care va completa capacitățile noastre de monitorizare”, a declarat Nosatîi.

Ministrul a subliniat, totodată, preocuparea pentru contracararea amenințării reprezentate de drone.

„Dronele sunt utilizate din ce în ce mai frecvent și pot fi periculoase. Am aprobat legislația privind apărarea spațiului aerian, care ne impune dezvoltarea mijloacelor de monitorizare și interceptare. Vom depune toate eforturile pentru ca cetățenii să nu fie în pericol – vom lua măsuri pentru neutralizarea dronelor periculoase”, a adăugat ministrul.

Despre noua strategie militară, șeful de la apărare a explicat că documentul consolidează direcțiile de transformare a forțelor armate.

„Strategia militară este o continuitate a celorlalte strategii naționale și are ca obiectiv principal transformarea și modernizarea Armatei Naționale: crearea unei armate moderne, interoperabile, capabile să-și îndeplinească misiunea de apărare, descurajare și asistență în situații de criză”, a spus Anatolie Nosatîi.

În încheiere, oficialul a reafirmat disponibilitatea pentru dialog privind continuitatea proiectelor începute și a indicat că deciziile privind menținerea sau nu în funcție vor fi luate în urma discuțiilor politice:

„Sunt multe proiecte în derulare – aș dori să le văd finalizate. Am avut discuții cu propunerea partidului privind candidatura la funcția de prim-ministru; rămâne ca partidul și candidatul să decidă. Când decizia va fi luată, vom discuta concret”.

Anatolie Nosatîi a fost numit ministru al Apărării al Republicii Moldova pe 6 august 2021, în cadrul Guvernului condus de Natalia Gavrilița. Ulterior, a continuat mandatul și în Guvernul condus de Dorin Recean.