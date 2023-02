ULTIMA ORĂ! Maia Sandu l-a invitat pe Joe Biden în Republica Moldova. „Cu un război la hotar avem nevoie și mai mult de sprijinul SUA”

„La invitația Președintelui SUA, Joe Biden, am participat la evenimentul public de la Varșovia, acolo unde domnia sa a susținut un discurs istoric care a marcat un an de la începerea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. După adresarea sa, am discutat cu Președintele american despre consecințele războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova și despre eforturile noastre de a menține pacea și ordinea publică în țară”, a scris șefa statului Maia Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Președinta Republicii Moldova i-a transmis președintelui SUA, Joe Biden că „moldovenii își doresc să rămână parte a lumii libere, să trăiască în siguranță și să-și realizeze visul de a adera la Uniunea Europeană”.

„I-am mulțumit pentru sprijinul important oferit de către SUA pentru dezvoltarea economică și transformarea democratică a republicii noastre. Am folosit ocazia acestei întâlniri pentru a-i transmite președintelui Statelor Unite ale Americii că, în situația dificilă în care ne aflăm, cu un război la hotar, avem nevoie și mai mult de sprijinul SUA pentru a ne consolida reziliența economică.

Îi suntem recunoscători poporului american și pentru ajutorul oferit de către Guvernul SUA în ultimul an în vederea depășirii crizei energetice. Acest lucru ne-a permis să oferim compensații cetățenilor cu venituri mici pentru a putea face față mai ușor prețurilor crescute la resursele energetice. Mizăm în continuare pe susținerea guvernului american în efortul nostru de diversificare a surselor de energie și de consolidare a securității energetice. Prietenii noștri americani ne-au fost alături încă din primii ani de Independență și ne bucurăm să îi știm în continuare alături de Moldova și acum, în aceste vremuri complicate. L-am invitat pe Președintele Biden să ne viziteze din nou țara”, a mai adăugat Maia Sandu.

Vă amintim că marți seara, în cadrul discursului la Varșovia, Joe Biden a menționat de țara noastră și de Maia Sandu.

„Ne dorim ca și oamenii din Moldova să trăiască în libertate. Determinarea poporului moldovean de a trăi în libertate, atunci când câștigarea independenței i-a dus pe calea aderării la Uniunea Europeană. Președintele Maia Sandu se află aici, astăzi, sunt mândru să fiu alături de dumneavoastră și de poporul iubitor de libertate al Moldovei. Vă rog, oferiți-i un rând de aplauze!”, a declarat Biden în discursul rostit la Castelul Regal din Varșovia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!