Fostul portar al Zimbrului, erou la Mondial după remiza cu Spania

Fostul portar al clubului Zimbru Chișinău a făcut minuni la Campionatul Mondial de Fotbal. Vozinha, în vârstă de 40 de ani, a avut șapte intervenții în partida cu Spania, principala favorită a turneului final și „Regina Europei”. Meciul s-a încheiat cu o remiză albă, iar Capul Verde a obținut un punct și a reușit prima mare surpriză a competiției.

Spania a pășit pe teren într-un mod relaxat, iar ocaziile mari s-au lăsat așteptate la poarta naționalei din Capul Verde. Pedri și Cucurella i-au dat ceva emoții lui Vozinha, dar acesta a gestionat bine situația. În plus, norocul a fost de partea echipei africane. Înainte de pauză, Ferran Torres a nimerit în bară. Apoi, fostul portar al clubului Zimbru Chișinău a intervenit din nou, de această dată la lovitura lui Mikel Oyarzabal.

Revenită de la vestiare, „Regina Europei” nu a mai stat pe gânduri și s-a aruncat în atac. Fabian Ruiz, Mikel Merino și Marc Cucurella au tot încercat să expedieze mingea în plasă, dar Vozinha a fost la înălțime. În total, goalkeeper-ul de 40 de ani a reușit șapte intervenții și a fost ales „omul meciului”.

Vozinha, portar, naționala de fotbal din Capul Verde: Pentru noi, este cu adevărat un vis devenit realitate. Iar faptul că am jucat împotriva Spaniei, una dintre cele mai bune echipe din lume, și am obținut un rezultat excelent, reprezintă un moment de mare satisfacție și mândrie. Ne bucurăm foarte mult pentru asta. Mulțumim din suflet Capului Verde pentru tot sprijinul acordat. Vom face tot posibilul pentru a onora numele țării noastre.

Dintr-o dată, Vozinha a devenit o vedetă internațională și a adunat peste noapte mai mult de cinci milioane de abonați pe pagina sa de Instagram. Una dintre jurnalistele braziliene prezente la Mondial i-a arătat portarului cum crește numărul abonaților, iar reacția acestuia și a coechipierilor săi a făcut înconjurul lumii.

În cariera sa, Vozinha a trecut pe la multe cluburi și a avut ocazia să joace și între buturile formației Zimbru Chișinău. S-a întâmplat în stagiunea 2015/2016, când a îmbrăcat de 26 de ori tricoul galben-verde și a păstrat poarta intactă în 13 partide.

Cât despre Capul Verde, care se află la prima sa participare la un Campionat Mondial, echipa africană a obținut un punct important în Grupa H, în care toate echipele sunt la egalitate. Uruguay și Arabia Saudită au remizat și ele în prima etapă, după ce ambele au înscris câte un gol. Peste câteva zile, Capul Verde își va încerca deja puterile cu Uruguay, iar Spania o va întâlni pe Arabia Saudită.