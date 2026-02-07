Un băiețel de 3 ani din Moldova a topit inimile juriului la Românii au talent

Teodor Copăceanu are 3 ani și vine din Chișinău. Puștiul a creat un moment memorabil pe scena talentelor și a topit inimile celor prezenți în sală cu farmecul său.

De la vârsta de aproximativ un an și jumătate a început să simtă ritmul muzicii, iar pasiunea lui pentru cântat s-a dezvoltat firesc. Talentul îl moștenește de la mama sa, care l-a primit, la rândul ei, de la bunică. Pentru Teodor, cântatul înseamnă foarte mult, face parte din el încă de mic și, așa cum spun apropiații, „îi curge prin vene”.

Își cultivă talentul în mod natural, cântând oriunde are ocazia. Idolii săi sunt „Șoimanii”, dar apreciază și alți artiști precum Igor Cuciuc, regretatul Nicolae Sulac, Nicolae Glib, Paula Hriscu, Andra și, încet, descoperă și alte nume ale scenei muzicale. Cel mai mult este susținut de părinți și rude, dar și de numeroși admiratori. Toți îl încurajează, îl felicită și îi transmit că este un copil deosebit.

Teodor cântă peste tot: acasă, la grădiniță, pe stradă, în transportul public, chiar și pentru animale și păsări. A avut câteva ieșiri pe scenă la grădiniță sau ziua satului. Prima apariție video pe rețelele de socializare a adunat peste un milion de vizualizări, ceea ce i-a adus și mai mulți susținători. Este prima dată când apare într-o emisiune TV.

Are un auz muzical foarte dezvoltat, o memorie bună, sensibilitate artistică, curaj și expresivitate, precum și o mare ușurință de a imita. Toate aceste calități îl fac să creadă că ar putea câștiga competiția „Românii au talent”. Pe lângă darul muzical, are și alte calități: un talent înnăscut de a comunica, expresivitatea chipului, o memorie dezvoltată, carismă naturală, dar și o mare dragoste pentru folclor și pentru scenă. Visul lui este devină un mare artist.

Carmen: „Ești absolut adorabil, ești talentat, ai ureche muzicală.”



Andi: „Ce crezi tu despre emisiunea Românii au talent, ce-ți place cel mai mult să vezi în emisiunea asta? ”



Teodor: „Magie! Da eu vreau să fiu artist.”



Carmen: „Ești deja un artist!”