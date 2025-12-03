Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Chișinău

O persoană a alertat astăzi Poliția despre descoperirea unui bărbat inconștient pe strada Albișoara din municipiul Chișinău.

Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, la fața locului, oamenii legii au găsit corpul neînsuflețit al unui bărbat de 56 de ani.

Conform informațiilor preliminare, acesta ar fi căzut în gol de la etajul 7 al unui bloc locativ din apropiere. În urma traumatismelor suferite, bărbatul a decedat pe loc.

Poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.