Rețeaua lui Șor se destramă: Lux pentru șefi, amenzi și închisoare pentru activiști

Rețeaua teritorială a grupării controlate de Ilan Șor a intrat în colaps după ce condamnatul fugar a anunțat închiderea tuturor așa-numitelor „proiecte sociale”. Totuși, jurnaliștii au aflat că, în timp ce mii de activiști au rămas fără remunerări, sprijin juridic sau coordonare, mai mulți lideri locali ai Blocului „Pobeda” afișează o bunăstare financiară surprinzătoare.

plățile către activiștii rețelei Șor, în mod obișnuit între 2.000 și 3.000 de lei lunar, au fost sistate încă din septembrie. Curatorii nu au mai transferat sumele promise, iar responsabilii de sectoare au încetat să răspundă la telefon.

Canalele de Telegram folosite pentru coordonare au fost blocate, sediile locale – închise, iar contractele de arendă – reziliate.

În același timp, aproape toți angajații „Departamentului de monitorizare, planificare și control” — cunoscut drept „Departamentul Monitoring” — au fost concediați, fără să-și primească ultimele plăți.

Un mesaj transmis angajaților anunța desființarea întregii structuri: „Structura încetează să funcționeze… birourile teritoriale se închid… Este o măsură planificată, legată de restructurarea organizației”.

Situația este critică în Găgăuzia, unde mii de persoane, inclusiv bugetari și pensionari, care au primit ilegal bani sub formă de „ajutor umanitar”, sunt acum investigate și riscă amenzi de zeci de mii de lei.

Deputați din Adunarea Populară au ajuns să ceară adoptarea unei rezoluții prin care să solicite grațierea acestor persoane, afectate direct de schema financiară pusă în operă de gruparea Șor.

Investigația arată că mai mulți lideri locali ai „Pobeda” și-au îmbunătățit semnificativ stilul de viață în timp ce membrii simpli ai rețelei au rămas fără „salarii”.

Avocatul Nicolae Bojenco din Cahul, implicat anterior într-un scandal de hărțuire într-un local din Leova, și-a cumpărat un Volvo XC90, iar recent și-a construit și o casă unde și-a deschis un oficiu.

Prietenul lui Mihail Cîrnici, Nicolae Bojenco, și participant la același scandal a achiziționat un Volvo S90. Pe 31 martie, acesta a fost reținut la PTF Cahul–Oancea pentru tentativă de a introduce ilegal în țară produse cosmetice în valoare de peste 500.000 de lei.

Deși „neangajată în câmpul muncii”, Anna Samsi ar fi cumpărat un Hyundai Tucson, înregistrat pe numele mamei sale — o pensionară fără venituri.

Filip Putregai, un alt lider local, tot șomer, și-ar fi cumpărat un Renault Kadjar de 13.000 de euro, trecut pe numele fiului său.

În timp ce liderii locali își consolidează poziția financiară, membrii simpli ai rețelei Șor, cei care au organizat întâlniri, proteste și distribuții de bani, se confruntă cu procese, amenzi și lipsă de sprijin.

De menționat că, pe 1 decembrie, fugarul Ilan Șor a anunțat că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Într-un mesaj video, el afirma că fondurile pe care le transfera în țară ar fi fost blocate, iar mai mulți angajați ai săi ar fi fost arestați. Acesta spune că nu mai poate continua activitățile de „sprijin pentru populație”, dar promite să le reia după ce se schimbă guvernarea.

La o zi după anunțul lui Șor, și-a anunțat demisia și primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu. Aceasta a invocat presiuni politice, blocarea proiectelor locale și imposibilitatea de a continua activitatea în condițiile actuale. Pe 3 decembrie, primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat și el demisia.