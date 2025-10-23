Un bărbat drogat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București. Au intervenit trupele antitero

Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor, a fost oprit în noaptea de miercuri spre joi, după ce a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din București, aflată pe Șoseaua Kiseleff. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15, potrivit autorităților.

Un jandarm aflat în serviciul de pază a observat vehiculul care se îndrepta cu viteză spre poarta ambasadei și l-a somat pe șofer. Acesta a reușit să-l oprească înainte ca mașina să pătrundă în perimetrul obiectivului diplomatic, relatează Hotnews.ro.

La fața locului au intervenit două echipaje de jandarmi și o unitate antiteroristă a Serviciului Român de Informații (SRI). Șoferul a încercat să fugă la vederea forțelor de ordine, însă a fost imobilizat rapid după mai multe somații.

Potrivit polițiștilor, bărbatul avea permisul de conducere suspendat. De asemenea, în urma testării cu aparatul antidrog, acesta a fost depistat pozitiv la benzodiazepină și amfetamină.

El a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea probelor biologice, apoi dus la sediul Brigăzii Rutiere, unde sunt efectuate verificări suplimentare și vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Jandarmeria Capitalei române a transmis că securitatea misiunii diplomatice nu a fost pusă în pericol, iar în urma incidentului nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale semnificative.