Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa

Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul secund. Peste 55% dintre voturile primite au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania.

Concursul a fost organizat de European Best Destinations

Reprezentanții administrației locale spun că, orașul Craiova a beneficiat de un plan complex de promovare turistică la nivel internațional din partea organizației European Best Destinations.

Doar așa Craiova s-a clasat pe locul al șaselea în anul 2021, pe locul al treilea în anul 2022, pe locul al doilea în anul 2023 și pe locul al doilea în anul 2024, între cele mai frumoase destinații europene ce organizează târguri de Crăciun, respectiv pe primul loc, în anii 2023 și 2024, între destinațiile europene ce organizează cele mai frumoase târguri de Paște.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat joi victoria orașului în competiția europeană a târgurilor de Crăciun, după o mobilizare impresionantă la nivel internațional.

„Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul II. Din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. În fiecare dintre aceste țări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulțumim tuturor vizitatorilor și mai ales celor care ne-au votat”, a scris Vasilescu pe Facebook.

Ediția din acest an, deschisă pe 14 noiembrie 2025, se desfășoară sub tema „Spărgătorul de nuci” și transformă principalele piețe și străzi ale orașului.

Târgul de Crăciun din Craiova rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026, oferind vizitatorilor aproape două luni de magie, lumină și atmosferă de sărbătoare.