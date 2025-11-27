A cui este epava Hotelului Național? Procurorii confirmă: Andronachi e beneficiarul

Decesul unei adolescente de 13 ani, care a căzut în gol în ruinele Hotelului Național, a readus în atenția publică situația alarmantă a clădirii abandonate din centrul Chișinăului – un simbol al degradării și unul dintre cele mai periculoase locuri din Capitală.

Comisia parlamentară pentru securitate și ordine publică a anunțat că va organiza audieri în urma tragediei, în timp ce Poliția și Primăria Chișinău continuă să-și paseze responsabilitatea privind securizarea clădirii.

Pretura sectorului Centru a blocat intrările abia pe 20–21 noiembrie, la trei săptămâni după incident, sudând accesul principal. Totuși, autoritatea locală recunoaște că nu îi aparține obligația directă de a securiza imobilul, responsabilitatea fiind a proprietarului de drept – SRL „Moldova-Tur”.

Primăria promite instalarea camerelor video, în timp ce Poliția avertizează că ruina de 17 etaje reprezintă un pericol constant pentru minori și persoane fără adăpost.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, între 2022 – 2025 în interiorul sau în perimetrul Hotelului au fost înregistrate:

93 contravenții, inclusiv consum de alcool, vandalism și prezența minorilor fără supraveghere;

opt dosare penale pentru droguri;

trei cazuri de suicid.

În tot acest timp, Poliția a transmis 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare către instituțiile responsabile, însă fără rezultat.

Procuratura Anticorupție a confirmat pentru jurnaliștii de la Europalibera.org că beneficiarul efectiv al Hotelului este fostul deputat Vladimir Andronachi, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc. Imobilul se află sub sechestru din 2022, în cadrul dosarului „Metalferos”, fapt ce complică legal orice intervenție, inclusiv demolarea sau reabilitarea.

Andronachi este cercetat în alte două cauze penale, inclusiv pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Atât el, cât și Plahotniuc se află în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13.

Hotelul construit în 1978 sub numele „Intourist” a avut un parcurs sinuos după privatizarea din 2006. Depozițiile lui Veaceslav Platon indică faptul că imobilul ar fi fost controlat inițial de Plahotniuc, apoi preluat și retransmis între grupări, cu rol important jucat de Ilan Șor, pe atunci colaborator al oligarhului.

Tentativa din 2021 de demolare și înlocuire cu un complex modern a eșuat, iar autorizația emisă de Primărie pentru 12 luni a expirat fără ca proprietarul să înceapă lucrările.

Faptul că Hotelul se află sub sechestru blochează atât vânzarea, cât și investițiile majore. În funcție de verdictul instanței în dosarele lui Andronachi, clădirea ar putea fi confiscată în interesul statului.

Pe 6 noiembrie 2025, Poliția a fost pusă în alertă după ce o fată de 13 ani nu a mai revenit acasă de la școală. După câteva ore de căutări, trupul neînsuflețit al copilei a fost descoperit în fântâna ascensorului fostului Hotel „Național” din centrul Chișinăului.

Un salvator, care a fost în cadrul echipajului de intervenție la fostul Hotel Național, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre cele întâmplate. „Acționam, iar alături stătea tatăl… și eu șopteam neîncetat „de ce?”. După astfel de intervenții, care îți distrug psihicul, te întrebi dar oare la mine acasă e totul bine? Oare generația puternică a crescut o generație slabă sau una pierdută? Trăiesc cu aceste întrebări în fiecare zi. Nu e hype, e doar durere”, a scris Dmitri Polscin.