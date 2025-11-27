Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a oferit sfaturi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că Ucraina trebuie să „negocieze” cu Moscova dacă dorește să păstreze granițele actuale ale țării, relatează Kyiv Post.

Potrivit mass-media de stat rusă citată de RBC-Ucraina, liderul autoproclamat al Belarusului a declarat că „nu vede nimic” în planul de pace propus de administrația Trump care ar împiedica Kievul să încheie un acord cu Rusia.

Lukașenko, care a permis Rusiei să utilizeze teritoriul Belarusului pentru a lansa invazia pe scară largă, a lansat și o amenințare voalată, afirmând că Ucraina ar putea pierde instantaneu accesul la Marea Neagră: „Atât timp cât Ucraina are acces la mare, la Odesa și Nicolaev, acest lucru poate dispărea într-o singură clipă”.

El a mai susținut că războiul ar putea să nu aibă „câștigători”, iar dacă va exista unul, „acesta nu va fi Uniunea Europeană”. Lukașenko a mai spus că este convins „mai mult ca niciodată” că războiul se va încheia rapid. De când Rusia a lansat invazia în februarie 2022, Belarus a jucat un rol cheie în facilitarea atacului. Lukașenko a oferit teritoriul Belarusului pentru trupele, rachetele și avioanele rusești, făcând ca regimul său să fie direct implicat în război.

La începutul acestei luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut una dintre cele mai ferme declarații referitoare la Belarus, precizând în cadrul unei conferințe de presă că Aleksandr Lukașenko „va plăti” pentru că a permis forțelor ruse să lanseze invazia pe scară largă a Ucrainei de pe teritoriul Belarusului la 24 februarie 2022. „Lukașenko nu ar trebui să uite”, a spus Zelenski.

„Acum a devenit foarte vorbăreț în mass-media și încearcă să arate cât de bun este cu poporul nostru. Nu aveam nevoie de bunătatea lui la patru dimineața, când au căzut rachetele.” El a subliniat că ucrainenii își amintesc exact cum a început invazia.

„Dacă el crede că poate să ne ștergă memoria… Noi suntem tineri, ne amintim totul foarte bine”, a spus liderul de la Kiev. „Și va plăti în continuare pentru ceea ce a făcut – pentru că a permis atacul de pe teritoriul său. Războiul pe scară largă a început din Belarus. Nimeni nu va uita acest lucru.”

Ultimele declarații ale lui Lukașenko vin în urma intensificării discuțiilor dintre Statele Unite, Europa și Ucraina cu privire la potențialele modele pentru garanții de securitate viitoare și o soluție pe termen lung.