Un colonel rus comentează situația din Ucraina: Noi suntem complet izolați, ucrainenii sunt pregătiți să lupte până la ultimul om

Colonelul rus în rezervă Mihail Hodarionok a oferit o evaluare sumbră asupra situației militare a Rusiei în direct la postul de televiziune Rossiya-1, afirmând că țara este complet izolată pe plan geopolitic și că Ucraina este pregătită să lupte „până la ultimul om”.

Hodarionok, invitat la televiziunile rusești în calitate de expert pe probleme de apărare, începe prin a avertiza că rușii nu ar trebui să se „tranchilizeze” cu informații, respingând relatările din mass-media rusă privind o prăbușire psihologică și de moral iminentă a forțelor armate ucrainene.

„Toate aceste lucruri, sunt, ca să mă exprim cu blândețe, false”, subliniază el.

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mikhail Khodaryonok gave a damning assessment of Russia’s war in Ukraine and his country’s international isolation. It’s fairly long but worth your time so I’ve added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6

Vorbind despre ajutorul masiv acordat de Occident Ucrainei el afirmă că „trebuie să ținem cont în calculele noastre operaționale și strategice că situația în această privință se va înrăutăți” și că ucrainenii sunt pregătiți să mobilizeze un milion de persoane, odată sosit armamentul necesar.

Hodorianok mai afirmă că în mintea politologilor ruși este înrădăcinată ideea că militarii angajați pe bază de contract sunt soldați profesioniști dar că acest lucru este „departe de realitate” și că mai importante sunt instruirea lor și disponibilitatea de a „vărsa sânge pentru patria mamă”, lucru care poate fi văzut în cazul forțelor armate ucrainene.

„O armată de recruți poate fi de asemenea foarte profesionistă”, subliniază el, vorbind despre „dorința de a proteja patria, în sensul în care există în Ucraina, există cu adevărat acolo, ei intenționează să lupte până la ultimul om”.

El a comentat și dorința Finlandei și a Suediei de a se alătura NATO, subliniind importanța de a menține „un simțământ al realismului politico-militar”.

„Dacă treci peste asta, mai devreme sau mai târziu realitatea istorică te va lovi atât de puternic încât o vei regreta”, continuă el.

„Nu vânturați rachete în direcția Finlandei. Chiar pare amuzant. Până la urmă, principala deficiență a poziției noastre politico-militare este că, într-un fel, ne aflăm în izolare geopolitică totală și acest lucru, indiferent cât de mult urâm să îl recunoaștem, înseamnă că practic întreaga lume este împotriva noastră”, mai spune colonelul in rezerva Mihail Hodarionok.

Jurnalistul BBC Francis Scarr, care a tradus comentariile acestuia, afirmă că discuția a continuat timp de mai multe minute, Hodarionok contestând și sugestia făcută de prezentatoarea emisiunii potrivit căreia doar Occidentul se află în război cu Rusia.

De asemenea, colonelul în rezervă a subliniat că nici sprijinul Indiei și al Chinei nu este „atât de necondiționat”.

Aceasta nu este prima intervenție dură pe care colonelul rus a avut-o la postul Rossiya-1, el explicând într-o emisiune care a avut loc înainte de sărbătorirea Zilei Victoriei în al Doilea Război Mondial de ce mobilizarea generală nu ar ajuta forțele armate rusești.

„Cât de curând putem primi primul regiment de avioane de luptă? Nu înainte de Anul Nou”, începe colonelul Mihail Hodarianok. „Nave noi? Nu înainte de doi ani”, continuă el. „Și când va fi gata o nouă divizie de tancuri? În cel puțin 90 de zile”, explica acesta pe 8 mai.

#Russian state-sponsored TV actually allowed a „Senior Military Strategist” (Mikhail Khodaryonok) speak the truth about the futility of #Russia „mobilizing” and calling up their reserves and conscripts. Their equipment, ships, vehicles, and weapons are in terrible shape. pic.twitter.com/VFEi4NYMYc

— Michael McKay (@TechTraderView) May 8, 2022