Un deputat din partidul lui Putin propune interzicerea cărții „Arhipelagul Gulag” a lui Aleksandr Soljenițîn în Rusia

Un deputat important din partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin a cerut ca „Arhipelagul Gulag”, cartea de căpătâi a scriitorului Aleksandr Soljenițîn, să fie interzisă în școlile din Rusia, un nou semn că propaganda rusă revine la ascunderea adevărului istoric în stil sovietic.

Situația a fost sesizată pe pagina sa de Twitter de către cercetătorul independent Chris Owen, acesta notând că deputatul Dmitri Viatkin, prim secretar adjunct al partidului Rusia Unită, a cerut ca operele despre care susține că „nu au trecut testul timpului” și care nu ar corespunde realității istorice să fie scoase din programa școlară și înlocuite cu cărți din perioada sovietică.

Viatkin spune că prin această măsură legiuitorii ruși „vor restaura dreptatea istorică în legătură cu operele sovietice care insuflă patriotism și păstrează memoria istorică”, potrivit sursei citate.

2/ TASS reports that Dmitry Vyatkin, first deputy head of the ruling United Russia faction in the State Duma, has called for works that have allegedly not „passed the test of time” and do not correspond to reality to be removed from the curriculum and replaced with Soviet works. pic.twitter.com/PbyQweWyXd

Deputatul rus afirmă de asemenea că din școlile rusești trebuie excluse lucrările care „umilesc Rusia și aruncă noroi asupra sa”, menționând explicit în acest sens cea mai cunoscută operă a lui Aleksandr Soljenițîn, aceasta fiind publicată pentru prima oară în Occident la 3 ani după ce autorul a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură în 1970.

Viatkin afirmă însă că „analiza istorică a arătat că în ”Arhipelagul Gulag”, care încă nu a fost înlăturată dar eu cred că nu va mai rămâne pentru mult timp în programa școlară, multe date au fost inventate” de Soljenițîn.

„Istoricii au verificat toate datele. A existat o tentativă de a obține un premiu pentru acest lucru (n.r. scrierea cărții), pentru mânjirea cu noroi a propriei patrii mamă”, mai spune deputatul rus.

Chris Owen amintește însă că Soljenițîn nu a pretins niciodată că opera este o lucrare de istorie pură, fosta sa soție Natalia Reșetovskaia notând în memoriile pe care le-a publicat în 1974 că scriitorul rus a considerat cartea „un experiment de investigație literară”, nu o „cercetare istorică sau cercetare științifică”.

Owen subliniază de asemenea că „Arhipelagul Gulag” a fost introdus în programa școlară din Rusia la insistențele președintelui Vladimir Putin, Natalia Soljețîna, a doua soție și văduva autorului creând o variantă pentru elevi a operei.

Guvernul lui Putin a făcut din carte lectură obligatorie în 2009, aceasta fiind studiată în liceu de către elevii de 16 și 17 ani.

Putin i-a transmis personal văduvei lui Soljenițîn în 2009 în cadrul unei întâlniri care a fost transmisă de televiziunile rusești că este „mare nevoie” de „Arhipelagul Gulag” în școlile rusești.

„Fără a ști ce este prezentat aici nu vom avea o înțelegere deplină a țării noastre și vom avea dificultăți în a ne gândi cu privire la viitor”, a declarat Putin la momentul respectiv, în perioada în care era premier al Rusiei ca parte a „rocadei” guvernamentale cu Dmitri Medvedev care i-a permis să rămână la putere la Moscova.

11/ Putin himself told Natalya Solzhenitsyna in 2009 in an event shown on state TV that “this book is much-needed.” He said: “Without knowing what is laid out here, we will not have a full understanding of our country and we will have difficulty thinking about the future.” pic.twitter.com/wZBxDqXsU6

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) January 22, 2023