Un deputat PAS, care nu s-a regăsit pe lista partidului pentru parlamentare, ar urma să fie „compensat” cu funcția de director al unui liceu republican

Deputatul PAS, Vitali Gavrouc, care nu s-a regăsit pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie „compensat” cu funcția de director al Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ artistic din țară, scrie canalul de Telegram, SPPOT.

Potrivit sursei menționate, în CV-ul oficial al deputatului figurează nu doar un număr moldovenesc, ci și un număr de telefon rusesc (+7). Pe lângă asta, în declarația de avere apar conturi bancare în Federația Rusă, dar și venituri obținute constant din instituții culturale ruse (Conservatorul Ceaikovski, Filarmonica Irkutsk, Orchestra Cinematografică de Stat din Moscova etc.

UNIMEDIA a solicitat un comentariu din partea Partidului Acțiune și Solidaritate pe marginea acestui subiect, dar până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

Partidul Acțiune și Solidaritate a suplinit lista formațiunii cu trei candidați noi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Este vorba despre Adrian Cheptonar, Mihai Șevciuc și Elena Josan.