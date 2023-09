Un deputat rus spune că „generalului Armaghedon” i s-a găsit o altă funcție, după ce ministerul apărării a șters urmele existenței sale

Rusia a găsit o nouă poziție pentru Serghei Surovkin, supranumit „generalul Armaghedon”, după ce ministerul rus al apărării a șters pagina sa biografică de pe site-ul oficial al armatei ruse, susține deputatul Victor Zavarzin, citat de Lenta și Hotnews.

Acesta, un membru al comisiei de apărare din Duma de Stat și la rândul său un fost general al armatei ruse, a declarat că Surovikin are acum o altă poziție, „una destul de bună”, în cadrul Comunității Statelor Independente, organizația care reunește mai multe foste state satelit ale Moscovei.

„Dar să așteptăm și să vedem, nu asta este cel mai important. Omul a fost în război, acum se odihnește, probabil va fi în concediu pentru încă o perioadă de timp. Vom vedea ce se întâmplă”, a mai spus Zavarzin, adăugând că situația fostului comandant al forțelor de invazie din Ucraina nu este deloc „înfricoșătoare”.

Comentariile sale vin în contextul în care jurnaliștii de investigație au descoperit în urmă cu o zi că pagina biografică a celui supranumit „generalul Armaghedon” a fost ștearsă de pe site-ul oficial al ministerului rus al apărării.

Don't look now but General Sergey Surovikin's bio page has disappeared from the Russian Defense Ministry's website. https://t.co/rBYRpWgmFo pic.twitter.com/Bh7hpNppG3

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) September 6, 2023