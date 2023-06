Un fost agent FBI: Putin nu va sfârși de moarte naturală. Coloneii ruși, și nu generalii, ar putea să-l elimine de la putere 

Un fost agent al Biroului Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite a prognozat, într-un comentariu făcut pentru G4Media.ro, că președintele rus Vladimir Putin va fi răsturnat de la putere, iar Rusia va traversa o perioadă de haos până când va apărea un alt lider puternic care să preia frâiele federației. În opinia lui I.C. Smith, coloneii ruși, și nu generalii care au fost la conducere alături de Putin, s-ar putea afla în fruntea revoltei împotriva liderului de la Kremlin, în timp ce oligarhii ar putea avea și ei un cuvânt greu de spus în eliminarea lui din fruntea Rusiei. Declarațiile fostului agent FBI au fost făcute în contextul în care un material din Bloomberg a indicat că numeroși membri ai elitei rusești sunt din ce în ce mai sceptici cu privire la capacitatea omului forte de la Moscova de a câștiga războiul din Ucraina.

Elite sceptice

Potrivit articolului din Bloomberg, mulți membri ai elitei Rusiei sunt din ce în ce mai sceptici cu privire la capacitatea președintelui Putin de a câștiga războiul din Ucraina. Astfel, conform relatărilor, cel mai bun scenariu la care aceștia pot spera este un conflict „înghețat” – de tipul conflictului din Peninsula Coreeană – sau o pierdere militară în care Rusia să nu fie umilită.

Publicația a citat șapte persoane care sunt la curent cu situația și care au cerut să nu fie identificate, având în vedere gravitatea problemelor discutate.

Potrivit acestora, mulți membri din eșaloanele superioare ale politicii și afacerilor rusești s-au săturat de conflictul cu vecinul din vest și vor ca războiul să se termine.

Cinci surse au declarat pentru Bloomberg că, deși nimeni nu este dispus să-l „înfrunte” pe Putin în ceea ce privește invazia, „credința în autoritatea sa a fost zdruncinată.”

„Este cu adevărat surprinzător cât de răspândită în elita rusă a devenit ideea unei șanse ca Putin să nu câștige acest război”, a declarat Kirill Rogov, un fost consilier al guvernului rus care a părăsit țara după atacul împotriva Ucrainei, declanșat la 24 februarie 2022.

Nu este clar cum ar arăta o victorie pentru Rusia, dar două surse au declarat pentru Bloomberg că speră că Putin va încerca să revendice o „victorie à la Pirus” pe baza teritoriilor ucrainiene pe care Rusia le ocupă deja. (Într-un discurs susținut la Kremlin în octombrie trecut, președintele Putin a anunțat anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, ale căror cetățeni, a spus el, vor aparține Rusiei „pentru totdeauna”. În același discurs, liderul de la Kremlin a atacat și cancelariile occidentale, spunând că vesticii sunt „barbari moderni,” precum și Statele Unite, despre care a afirmat că „se poartă cum au făcut-o mereu, cu amenințări și șantaj… SUA vor să submineze toate statele suverane”).

Alexandra Prokopenko, fostă jurnalistă rusă și consilier al Băncii Centrale, a declarat că „cel mai bun lucru pe care îl speră ei este că Rusia va pierde fără umilință”.

Publicația amintește că mulți din elita economică și de afaceri a Rusiei au fost vizați de sancțiunile occidentale după ce Moscova a lansat „operațiunea militară specială” împotriva Ucrainei, la începutul anului trecut. Cu toate acestea, potrivit unui material publicat în aprilie de organizația de tip think-tank The Wilson Center, elita Rusiei nu arată încă niciun semn că se va opune guvernării lui Putin, în ciuda costului mare pe care îl atrage loialitatea lor față de președintele rus.

„Este evident că cei mai bogați indivizi din Rusia, care și-au strâns averea prin colaborarea și sprijinul guvernului, nu doresc sau nu pot să se opună lui Putin, în ciuda bogăției, conexiunilor și resurselor lor considerabile”, se arată în raportul grupului american de reflecție.

Războiul continuă

În ciuda previziunilor sumbre, Putin nu dă niciun semn că dorește să pună capăt războiului, potrivit Bloomberg. Rusia se așteptase inițial la o victorie rapidă în Ucraina, dar războiul a intrat într-un impas prelungit, care a impus un cost uriaș pentru armata și economia Rusiei.

Armata ucraineană, care a primit tehnică de luptă modernă de la aliații occidentali, iar mulți dintre soldații săi au fost antrenați în țările aliate, a lansat zilele trecute contraofensiva prin care încearcă să alunge trupele rusești din teritoriile ocupate, în estul și sudul Ucrainei.

Deznădejdea tot mai mare din Rusia va intensifica, cel mai probabil, tensiunile interne și căutarea vinovațiilor pentru invazia aproape ratată, care a stârnit deja diviziuni publice între naționaliștii extrem de vocali și Ministerul Apărării de la Moscova. În condițiile în care Kremlinul se confruntă cu o contraofensivă ucraineană susținută cu arme de SUA și Europa, așteptările în rândul oficialilor ruși pentru orice progres semnificativ pe câmpul de luptă sunt scăzute, mai ales în contextul în care forțele Moscovei au făcut puține progrese și au înregistrat pierderi uriașe în ultimele luni.

Atacurile din interiorul Rusiei se adaugă la sentimentul de nesiguranță, inclusiv recentul atac cu drone care a vizat Moscova. De asemenea, luptele s-au extins în regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, afectând imaginea lui Putin ca garant al securității Rusiei.

Chiar și unii dintre cei care susțin invazia și doresc să intensifice lupta împotriva Ucrainei s-au declarat îngrijorați în privința perspectivelor Rusiei de a câștiga confruntarea cu ucrainienii – o confruntare care trebuia să se încheie în câteva zile și care a intrat acum în a 16-a lună. Naționaliștii conduși de Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, i-au criticat recent, în repetate rânduri, pe ministrul Apărării, Serghei Șoigu, și pe șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov, pentru eșecurile de pe câmpul de luptă, în timp ce aceștia fac presiuni pentru o mobilizare la scară largă și o lege marțială pentru a evita o înfrângere potențial catastrofală.

În condițiile în care ucrainienii au respins o negociere cu Moscova până în momentul în care ruși nu se retrag complet din teritoriile ocupate iar războiul continuă, oficialii ruși și magnații miliardari știu că se confruntă cu mulți ani de izolare internațională și dependență în creștere de Kremlin. În acest timp, Putin face presiuni puternice ca firmele să susțină efortul de război și interzice celor din jur să-și părăsească posturile.

Bloomberg precizează că elitele și familiile lor au fost afectate de înghețarea activelor și interdicțiile de călătorie impuse prin sancțiunile americane și europene, care au lovit, de asemenea, economia Rusiei.

„Oficialii s-au adaptat situației, dar nimeni nu vede vreo lumină la capătul tunelului – sunt pesimiști în ceea ce privește viitorul,” a declarat Alexandra Prokopenko.

Riscurile pentru Putin

Eșecurile militare înregistrate de Rusia în Ucraina au intensificat discuțiile despre soarta președintelui Putin. În ultimele luni, mai multe materiale au vorbit despre starea de sănătate precară a liderului de la Kremlin. Alte voci au prognozat că omul forte de la Moscova va fi victima unei lovituri de stat. Până acum, nici unul dintre scenarii nu s-a îndeplinit.

Disputele dintre Grupul Wagner și liderii militari s-au amplificat în ultimele luni și ar putea reprezenta, cred unii experți, un risc real pentru Putin. De asemenea, presiunile la care este supus de naționaliștii duri, care cer intensificarea atacurilor împotriva Ucrainei, au darul de a crește presiunea pe liderul de la Kremlin.

Experți citați de Business Insider au declarat că, în ciuda semnelor de tulburări interne, nu există însă deocamdată niciun semn de amenințare iminentă la adresa puterii lui Putin, iar sursele potențiale ale unei provocări – silovarhii și armata – par puțin probabil să acționeze. Reamintim că foști și actuali membri de rang înalt din serviciile de securitate de la Moscova, precum și directori executivi ai unora dintre cele mai importante companii de stat din Rusia – majoritatea cu trecut in KGB si FSB – sunt parte a unui cerc apropiat de președintele Putin, influența lor depășind-o cu mult pe cea a faimoșilor oligarhilor. Cunoscuți sub numele de silovarhi, aceștia formează coloana vertebrală a administrației lui Putin, așa cum am explicat într-un material publicat anul trecut.

În opinia comentatorilor, o provocare la adresa puterii lui Putin – și singura amenințare reală – ar avea loc, cel mai probabil, dacă Rusia ar pierde războiul și forțele sale ar fi îndepărtate din Ucraina. De exemplu, genul de eveniment care ar putea arunca Rusia în haos politic ar fi alungarea forțelor sale din Crimeea, peninsula ucraineană pe care a anexat-o în 2014 și care este considerată de mulți ruși ca aparținând federației.

Soarta țarului de la Kremlin

G4Media l-a întrebat pe I.C. Smith, unul dintre cei mai longevivi și cunoscuți agenți ai Biroului Federal de Investigatii (FBI) din Statele Unite, care ar putea fi viitorul lui Putin în fruntea Rusiei și care va fi rolul elitelor ruse în posibila sa alungare de la putere.

„Putin, foarte probabil, nu va muri de moarte naturală,” s-a declarat convins fostul agent FBI. „Desigur, există mai multe relatări despre faptul că (omul forte de la Kremlin) a fost afectat de un tip de boală debilitantă, dar acele rapoarte ar putea fi clasificate undeva între iluzii și opinii medicale exagerate. Cu toate acestea, putem fi siguri că agențiile de informații occidentale examinează fiecare ieșire publică a lui Putin și au o idee mai bună asupra stării sale medicale adevărate decât noi ceilalți”.

Smith a spus că nu-l vede plecând pe Putin de la putere „în mod voluntar”. În opinia sa, țarul de la Moscova „este, în mare măsură, un paria în întreaga lume și acele locuri în care probabil ar putea găsi refugiu – Iran, poate India, Belarus etc. – nu sunt atât de atractive. Practic, el va deveni un fel de om al peșterilor. Desigur, există Coreea de Nord, poate Cuba. De asemenea, nu sunt sigur că, în adâncul sufletului, chinezii vor să aibă de-a face cu el odată ce își va pierde puterea. Așa că el va încerca să scape și asta va duce la dispariția lui”.

Cât privesc șansele unei lovituri de stat la Moscova, I.C. Smith a spus că elitele din Rusia probabil că vorbesc despre asta. Putin „este din ce în ce mai izolat de Rusia în ansamblu și bănuiesc că informațiile care i se furnizează sunt doar cele care au o întorsătură pozitivă a evoluțiilor (de pe front). O lovitură de stat este posibilă, chiar probabilă și, dacă se va întâmpla, Putin va fi eliminat. Nu văd ca înlăturarea lui și o nouă structură de putere să apară în mod pașnic. Va fi un conflict. În acest moment, cred că cei de la putere în Rusia, cu excepția lui Putin, cei apropiați din jurul lui, pot doar spera că incursiunea în Ucraina se va termina cu un fel de salvare a aparențelor pentru Rusia”.

Smith a afirmat că „generalii ruși nu pot fi fericiți că corupția lor, care a dus la crearea unei armate caraghioase, a fost scoasă la lumină. Cu siguranță, armata rusă, în special Marina Militară, a fost expusă ca o simplă fraudă. După luni de conflict, nici un singur aspect al armatei ruse nu are o reputație crescută. Gândiți-vă doar că Rusia trebuie să depindă de Iran pentru drone! Iar acest lucru va avea un preț… Se pare că Rusia este incapabilă să-și completeze rapid stocurile de muniție, rachete, tancuri și alte materiale de război. Există apoi dovezi că forțele armate rusești sunt formate din soldați slab antrenați, prost motivați și prost conduși. Dar viața a fost întotdeauna ieftină pentru rușii aflați în război și acest lucru se dovedește încă o dată a fi cazul în Ucraina.”

Fostul agent crede că este esențial ca Occidentul să mențină presiunea asupra Rusiei, să nu permită armatei sale să se odihnească și să amplifice sancțiunile diverse împotriva guvernului de la Moscova și a persoanelor care au influență și putere.

„Dar presiunea pentru o lovitură de stat condusă de militari ar trebui să vină de la colonei, nu de la generalii care au fost la conducere. De asemenea, Putin trebuie să fie îngrijorat din cauza oligarhilor. El a fost în mare parte responsabil pentru bogăția lor uriașă, dar el este, de asemenea, responsabil pentru averea lor diminuată și capacitatea lor scăzută de a călători, de a socializa etc. Există puțină loialitate acolo,” s-a declarat convins fostul agent FBI.

I.C. Smith a prognozat că Putin va fi răsturnat de la putere, iar Rusia „va cunoaște o perioadă de haos până când va apărea un alt om puternic„. De asemenea, Putin „nu va câștiga războiul din Ucraina (vestul se va asigura că nu se va întâmpla) și cel mai bun lucru la care Rusia poate spera este un fel de aranjament care să evite umilirea completă.”

Referindu-se la arestarea președintelui de la Moscova, Smith crede că el nu va fi reținut direct de Curtea Penală Internațională. „Singura posibilitate este, dacă cumva el va fi răsturnat de la putere și va trăi, ca succesorii săi să-l predea” autorităților de la Haga.

În ceea ce privește perioada cât Putin va mai rămâne la putere, Smith a afirmat că „nu cred că poate supraviețui încă o iarnă” din cauza „tulburărilor, durității crescute a represiunilor, pierderilor continue de vieți omenești (chiar dacă autoritățile ruse nu se ating de locuitorii în principal urbani și bogați) etc. Saudiții tocmai au anunțat o scădere a producției de petrol care va determina o creștere a prețurilor care va aduce beneficii Rusiei, dar care nu poate compensa pierderea generală a nivelului de trai zilnic pe care o resimte în prezent rusul obișnuit. Odată ce aventurismul nesăbuit al conflictului îl va afecta direct pe rusul de rând, tulburările se vor intensifica până la punctul în care, chiar și violența reprimării oricărei disidențe nu-l va mai ține la putere” pe Putin.

Chiar și unii dintre aliații de odinioară ai liderului de la Moscova încep să renunțe la el, crede Smith. „Și ei pot vedea că viitorul nu este luminos pentru Rusia și loialitățile lor, sau lipsa acestora, vor fi scoase la lumină. Aceștia vor căuta alianțe alternative, iar Rusia va deveni și mai izolată”.

Concluzia lui I.C. Smith este că „va fi nevoie de generații pentru ca Rusia să-și revină după acțiunile lui Putin”, iar Moscova va avea o importanță scăzută pe scena lumii din punct de vedere economic, cultural etc. Singurul lucru care va conta în final va fi doar arsenalul său nuclear, a declarat fostul agent FBI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!