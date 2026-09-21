Reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului vor avea o întrevedere în formatul „1+1”

Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului se vor întâlni pe 24 septembrie, în formatul de negocieri „1+1”, în cadrul procesului de reglementare transnistreană. Întrevederea va avea loc la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol.

Potrivit Biroului pentru politici de reintegrare, discuțiile se vor concentra pe mai multe subiecte de actualitate pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Pe agendă sunt aspectele economice, Fondul de convergență și respectarea drepturilor omului.

Tiraspolul a anunțat însă o agendă mai largă. Potrivit așa-numitului minister de externe din regiune, Tiraspolul va cere încetarea a ceea ce numește „plăți ilegale” și „restricții artificiale” impuse de Republica Moldova și care, în opinia Tiraspolului, ar fi afectat activitatea economică din regiune.

De asemenea, administrația din stânga Nistrului susține că ar fi nevoie de semnarea unei declarații privind angajamentul față de reglementarea pașnică a conflictului transnistrean.

Un alt subiect anunțat este ceea ce Tiraspolul califică drept „presiune” asupra cetățenilor din regiune, inclusiv în contextul aplicării legislației privind separatismul.

Ultima reuniune în formatul de negocieri „1+1” a avut loc pe 16 aprilie, la Tiraspol. Aceasta a fost precedată de întâlnirea din 26 februarie, care a marcat reluarea dialogului dintre reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului după o pauză de peste 15 luni.