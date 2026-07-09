Un moldovean a încercat să transporte 10 ucraineni într-un camion cu mobilă

Un cetățean al Republicii Moldova a încercat să scoată ilegal din Ucraina zece bărbați de vârstă militară, ascunși într-un camion care transporta componente pentru mobilă. Cazul a fost depistat la punctul de trecere „Starokazacie”.

Potrivit Detașamentului de Grăniceri Belgorod-Dnestrovsk, camionul era condus de un moldovean în vârstă de 57 de ani.

Conform documentelor, vehiculul transporta din Ucraina în Republica Moldova componente pentru mobilă. În realitate, sub cutiile cu mobilă, într-un spațiu închis al compartimentului de marfă, erau ascunși zece bărbați.

Aceștia au intrat în camion prin partea superioară a prelatei, pentru a nu rupe sigiliile vamale. Din cauza temperaturilor ridicate din interiorul camionului, bărbații și-au luat cu ei apă potabilă.

Potrivit grănicerilor ucraineni, schema ar fi fost organizată de o femeie de 57 de ani din Odesa. Aceasta găsea clienți, îi caza temporar în hoteluri și îi ducea la marginea orașului.

De acolo, bărbații erau preluați de șoferul moldovean, care anterior încărcase mobila la Kiev. Costul serviciului era între 10.000 și 14.000 de dolari pentru fiecare persoană.

Grănicerii, împreună cu vameșii și polițiștii ucraineni, i-au reținut pe șoferul din Republica Moldova și pe presupusa sa complice din Odesa.

În urma acțiunilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, camionul, automobilul femeii și 11.000 de dolari în numerar.

Organizatorii schemei au fost anunțați despre suspiciunea de trecere ilegală a persoanelor peste frontiera de stat a Ucrainei. Pe numele pasagerilor au fost întocmite procese-verbale pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei.