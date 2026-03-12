Rusia urmează după Iran, avertizează liderul comuniștilor ruși. „O să fim făcuți bucăți mai rău decât Iugoslavia, Irak și Libia la un loc”

Longevivul lider al Partidului Comunist din Rusia a avertizat miercuri că Statele Unite ar putea plănui să atace Rusia în urma războiului său cu Iranul.

„Noi vom fi următorii. Uitați-vă la strategia lui Trump. China este prima, noi suntem pe locul doi, Iranul este pe locul trei”, a declarat Ghenadi Ziuganov în timpul unei sesiuni a Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

„Vom fi făcuți bucăți mai rău decât Iugoslavia, Irak și Libia la un loc. Rusia este principalul depozit al planetei și tocmai de aceea este o țintă principală”, a spus el.

Ziuganov, care a condus Partidul Comunist din Rusia de la înființarea sa în 1993, a declarat că atacurile americano-israeliene asupra Iranului au scos la iveală ceea ce el a descris ca fiind forțele imperiale distructive care stau la baza capitalismului și a cerut Rusiei să revină la moștenirea sa sovietică și să urmărească autarhia economică.

„Nu poți negocia în condițiile inamicului. Nu poți construi o economie bazată pe planurile lor. Și nu poți avea încredere în promisiunile lor”, a spus el.

„Singurul răspuns la provocările tot mai mari este să ne bazăm pe propriile noastre forțe și realizări – o economie puternică și autosuficientă, experiența noastră sovietică de succes și Programul nostru Victorios”, a adăugat Ziuganov, citat de The Moscow Times.

Rusia, un aliat apropiat al Iranului, a condamnat atacurile americano-israeliene care au început pe 28 februarie și care până acum au lăsat peste 1.300 de civili morți, potrivit autorităților iraniene.

Kremlinul a declarat săptămâna trecută că ostilitățile trebuie să înceteze imediat și că disputele legate de Iran și Orientul Mijlociu în sens larg ar trebui rezolvate prin mijloace diplomatice, mai degrabă decât prin forță militară.