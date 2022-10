Un ofițer FSB și un mercenar din Wagner au solicitat azil în Franța și depun mărturii

Un ofițer FSB și un membru al PMC Wagner au cerut azil politic în Franța și depun mărturie pentru a investiga crimele de război rusești, inclusiv în Ucraina, iar presa pregătește un reportaj despre mărturia unuia dintre ei, anunță The Insider , care îl citează pe șeful proiectului Gulagu.net și activistul pentru drepturile omului Vladimir Osechkin.

„O persoană are legătură cu activitatea sediului și a echipei lui Prigozhin, iar cealaltă este un ofițer FSB. Amândoi au ajuns în același avion și amândoi și-au trimis, conform regulilor, cărțile de îmbarcare. Așa că, atunci când am văzut cărți de îmbarcare aproape identice, cu aceleași marcaje, am crezut că două persoane diferite ne-au trimis un singur bilet, apoi ne-am uitat mai atent și am aflat că unul stătea în rândul 28, iar celălalt în rândul 29.

Amândoi au mers sincronizat pentru a solicita azil politic și protecție internațională, iar acest lucru a părut foarte ciudat – fiecare dintre ei a crezut că celălalt își urmărește propriul interes. Poliția franceză și securitatea aeroportului au fost și ele suspicioase, o situație ieșită din comun.

Potrivit apărătorului drepturilor omului, ambii depun acum mărturie despre crime de război, iar un important canal de televiziune străin realizează un reportaj despre mărturia unuia dintre ei.

„Pot spune că acestea (mărturiile – n.r.) se referă la modul în care a fost înființat PMC Wagner în cadrul Ministerului rus al Apărării, în cadrul GRU, la modul în care statul a stabilit un sistem de finanțare și aprovizionare a PMC și la modul în care aceste unități secrete au fost implicate în activități subversive în estul Ucrainei, direct în regiunea Luhansk”, susține el.

Ofițerul FSB are, a spus el, „informații privilegiate destul de serioase” legate de fluxul de documente. În special, vor fi publicate informații despre invazia Ucrainei și despre „procesele recente care au avut loc în cadrul departamentului de contrainformații și al Ministerului Apărării”.

El a adăugat că ofițerul FSB și wagnerianul au primit probabil azil politic pentru că viețile lor erau în pericol: „Când membrii sistemului lui Putin ies din el, devin dușmani ai sistemului.

În ultimele luni, mai mulți membri ai serviciilor de securitate au reușit deja să părăsească Rusia și să ceară azil. Și ei depun mărturie, a adăugat Osechkin.

