Într-un efort de consecvență care sfidează trecerea timpului, autoritățile de la Chișinău au marcat astăzi o nouă etapă „istorică”. Potrivit postului public de televiziune Moldova 1, țara noastră a început, oficial și definitiv, procedura de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI).

Încă din noiembrie 2023, autoritățile anunțau zgomotos că „pregătesc retragerea” și opresc plata cotizațiilor pe fondul sancțiunilor impuse Rusiei, însă trei ani mai târziu, în martie 2026, ne regăsim exact în același punct „decisiv”. Astăzi, televiziunea națională ne prezintă din nou aceeași știre, asigurându-ne că, de data aceasta, procedura este cu adevărat definitivă.

Dacă în 2023 eram în faza de „pregătire”, în 2026 am trecut oficial la faza de „începere a procedurii”.

În lipsa unor progrese reale, a reformelor de substanță și a unei îmbunătățiri vizibile a stării economice, ieșirea constantă din CSI riscă să rămână unica știre care să mai aducă o brumă de alinare unei populații aflate la limita răbdării. Când facturile și prețurile nu dau semne de retragere, PAS-ul pare să fi găsit în „divorțul de Est” singura marfă de export electoral care nu expiră niciodată, indiferent de câte ori este scoasă la vânzare.