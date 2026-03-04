Vremea: Cer senin și temperaturi de până la +13 grade în Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în intervalul 4 martie, ora 20:00 – 5 martie, ora 20:00, vremea în Republica Moldova va fi predominant stabilă, fără precipitații.

Potrivit meteorologilor, cerul va fi predominant senin pe întreg teritoriul țării, iar precipitații nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții și al dimineții, izolat se poate forma ceață slabă, care ar putea reduce vizibilitatea în unele regiuni.

Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar pe parcursul zilei va deveni moderat din nord-vest, cu intensificări izolate ce pot ajunge până la 15–18 metri pe secundă.

În ceea ce privește temperaturile, minimele nocturne vor oscila între −3 și +2 grade Celsius, iar maximele din timpul zilei vor ajunge la +8…+13 grade Celsius.