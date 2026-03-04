Un zbor de repatriere din Egipt, organizat pentru românii din Israel: Vor fi aduse 174 de persoane, dintre care şi doi moldoveni

Ministerul Afacerilor Externe din România anunță organizarea unui zbor de repatriere din Egipt, organizat pentru românii din Israel, în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu. Astfel, vor fi aduse acasă 174 de persoane, dintre care doi cetăţeni din Republica Moldova.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) român a transmis că monitorizează permanent situația cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu și continuă demersurile pentru facilitarea revenirii acestora în România, pe fondul agravării conflictelor din regiune.

Potrivit datelor oficiale, în evidențele MAE figurează aproximativ 16.000 de români aflați în zona afectată, o mare parte dintre aceștia fiind rezidenți în Emiratele Arabe Unite. Dintre aceștia, în jur de 3.000 au solicitat sprijin activ din partea autorităților române pentru a se întoarce acasă.

În cadrul unei conferințe de presă organizate miercuri, 4 martie, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a anunțat organizarea unui zbor de repatriere din Egipt, în cadrul căruia vor fi aduse în ţară 174 de persoane, dintre care doi cetăţeni din Republica Moldova.

El a subliniat, însă, că desfășurarea efectivă a a zborurilor de repatriere depinde strict de condițiile de securitate din regiune. Oficialul a avertizat că, deși există programări de zbor, nu se poate garanta realizarea lor la ora la care au fost prevăzute.

„În acest moment, spațiul aerian al majorității țărilor din regiune este închis. În consecință nu există zboruri spre România. Au existat sporadic din Emiratele Arabe Unite, în mod particular din Dubai și din Iordania zboruri spre Europa, dar și acestea sunt pe rând deschise sau anulate. Suntem într-o situație volatilă și dificilă. În continuare sunt programate zboruri ale liniilor aeriene pe care cetățeni români, pasageri ai acestor linii aeriene, au primit noi bilete de avion, dar unele dintre acestea au fost anulate, altele urmează să fie programate în cursul zilei de astăzi sau mâine, dar nu există o certitudine că aceste zboruri pot să fie realizate”, a explicat Andrei Țărnea.

Tot miercuri, 4 martie, MAE român anunțat că două zboruri organizate din Dubai către România ar urma să decoleze în cursul serii. Cursele, operate de o companie aeriană din Dubai, sunt programate la ora 18:35 și, respectiv, la ora 3:30, în cursul nopții, pe ruta Dubai–București.

Potrivit Ministerului de Externe, biletele reprogramate au fost deja transmise pasagerilor.

Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățenii români care au primit documentele de îmbarcare să se deplaseze la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor primite de la compania aeriană, însă doar după ce verifică situația de securitate și confirmă în prealabil că zborul nu a fost anulat.

MAE subliniază că evoluția situației din regiune este una imprevizibilă, iar programul zborurilor poate suferi modificări de la o oră la alta, în funcție de deciziile autorităților locale și de condițiile de siguranță din spațiul aerian.