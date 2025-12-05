Ultima zi de campanie electorală în România. Bucureștenii își aleg duminică primarul

Campania electorală pentru funcția de primar general al municipiului București se încheie astăzi, iar duminică, 7 decembrie, urmează să fie ales unul dintre cei 14 candidați pentru fotoliul de edil al Capitalei României.

Potrivit sondajelor de opinie, citate de presa română, primii patru clasați sunt Daniel Băluță, candidatul PSD, Ciprian Ciucu din partea PNL, urmat de candidatul USR, Cătălin Drulă, și Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

Inițial, pentru alegerile la Primăria Bucureștiului au fost validați 17 candidați. Ulterior trei au anunțat că se retrag din cursă: Vlad Gheorghe, Eugen Todorovici și Alexandru Zidaru. Totuși, numele primilor doi vor fi în buletinul de vot, deoarece anunțurile au fost făcute după data stabilită pentru retragere. Situația este diferită față de cea a lui Alexandru Zidaru, care a anunțat că iese din cursă pe 21 noiembrie, înainte de termenul legal.

Alegerile parțiale la primăria Bucureștiului sunt organizate pentru ocuparea funcției rămase vacantă până în vara anului 2028, după ce Nicușor Dan a câștigat în mai scrutinul prezidențial. În prezent, interimatul funcției de primar al capitalei române e asigurat de viceprimarul Stelian Bujduveanu.