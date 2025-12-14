Un pilot din Moldova a ajuns în top 3 într-un concurs organizat de vloggerul MrBeast

Andrei, un tânăr originar din Republica Moldova, a reușit să se claseze în top 3 într-un concurs organizat de vloggerul american MrBeast. Alături de alți 99 de piloți, Andrei a concurat pentru un avion privat în valoare de 2,4 milioane de dolari. Marele premiu a fost obținut de pilotul Jabari Brown, originar din Jamaica.

Pentru prima etapă, cei 100 de piloți s-au divizat în trei echipe, iar sarcina lor a fost să ducă un avion care cântărește peste 18.000 de kilograme la linia de finiș. Cea de-a doua echipă, din care făcea parte pilotul moldovean, a reușit să aducă prima avionul la linia de finiș.

Cea de-a doua etapă i-a supus pe participanți la un test de rezistență. Aceștia trebuiau să-și țină echilibrul în fața unui avion cu motorul pornit, ale cărui propulsoare generau rafale de vânt de până la 97 km/h.

După câteva eliminări, în cea de-a treia etapă au ajuns 19 piloți. Fiecare a fost nevoit să aleagă o servietă. Unele conțineau opțiunea de a sări cu parașuta, ceea ce garanta și obținerea unui loc în următoarea etapă, iar altele duceau direct la eliminare. Andrei a selectat una dintre serviete cu varianta de a sări.

Într-un final, ultimul pilot care lua mâna de pe avionul privat îl câștiga. Între timp, concursul a trecut prin mai multe etape eliminatorii, fiecare având reguli și limite de timp. Trei piloți au decis într-un final cine va merge acasă cu marele premiu, printre care și cel din Republica Moldova. Deși nu au câștigat avionul privat, cei doi piloți de pe locul 2 și 3 au obținut fiecare câte 20.000 de dolari.

Videoclipul integral îl puteți vedea mai jos.