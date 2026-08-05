Un șef de la AIPA, reținut de CNA și PA pentru trafic de influență

Un șef de Direcție din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a fost reținut astăzi de CNA și PA într-o cauză penală pornită pe fapte de trafic de influență.

Potrivit CNA, acesta ar fi pretins și primit bani de la reprezentantul unui agent economic, în sumă de 130.000 de lei, susținând că ar avea influență asupra membrilor comisiei din cadrul AIPA și că i-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă privind acceptarea cererii și acordarea subvenției solicitate de agent.

„În urma măsurilor speciale de investigație, a fost documentată transmiterea de către bănuit a unor sume de bani către terțe persoane, iar în cadrul perchezițiilor efectuate ulterior au fost depistate și ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei”, comunică CNA.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Urmărirea penală continuă.