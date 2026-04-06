Un șef de serviciu secret din Serbia califică drept ”dezinformare” anunțul premierului ungar Viktor Orban că Ucraina plănuia să saboteze o conductă de gaze

Directorul Agenției de Securitate Militară din Serbia, Djuro Jovanić, a declarat duminică despre explozibilii găsiți în apropiere de conducta de gaze Turkstream că ar face parte dintr-o tentativă de diversiune plănuită de un migrant. El a spus, potrivit presei sârbe, că informația despre implicarea Ucrainei este ”o dezinformare”.

Declarația oficialului sârb a venit la câteva ore după ce premierul ungar Viktor Orban anunța că e vorba de o operațiune teroristă și vorbea de o posibilă implicare a Ucrainei care ar fi vizat conducta ce alimenta Ungaria cu gaz rusesc. Orban a și convocat o ședință a Consiliului național de apărare pentru a da greutate acuzațiilor.

Reamintim că Viktor Orban și-a centrat toată campania electorală pe demonizarea Ucrainei, urmând narativul Rusiei. Orban e într-o situație delicată înainte de alegerile din 12 aprilie, toate sondajele indicând un avans solid al partidului de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar.

Directorul serviciului militar de informații din Serbia a mai declarat că instituția a transmis decidenților de câteva luni că un migrant ar putea încerca o diversiune la conducta de gaze, dar că s-a confruntat cu scepticismul autorităților.

„De luni de zile, i-am atras atenția Comandantului Suprem, președintelui Aleksandar Vučić, precum și conducerii statului, că așa ceva s-ar putea întâmpla astăzi. Ca să fiu sincer, ne-am confruntat cu scepticism, dezaprobare, dezacord”, a spus Jovanić.

Directorul serviciului a mai spus că au apărut informații eronate conform cărora membri ai Forțelor Armate Sârbe ar lucra „pentru o altă parte sau o terță parte, găsind explozibili ucraineni și acuzând ucrainenii de organizarea de sabotaje”.

„Nu este adevărat. Ce înseamnă cine este producătorul de explozibili? Nu înseamnă că este clientul sau executorul”, a spus Djuro Jovanić. El a adăugat că potrivit marcajelor de pe explozibil, se poate observa că acesta a fost fabricat în SUA”.

”Astăzi am găsit explozibili special ambalați, sigilați ermetic, capsule detonatoare special pregătite și ambalate pentru transport, precum și un detonator și unelte și accesorii adecvate pentru pregătirea acestui explozibil în vederea efectuării diversiunilor”, a mai spus el.

Peter Buda, expert în securitate și fost șef al serviciului secret al Ungariei, a respins și el informațiile transmise de Serbia și Viktor Orban, potrivit cărora poliția sârbă ar fi dejucat un atentat împotriva conductei Turkstream, care duce gaz rusesc la Budapesta. Buda a explicat că este vorba de o operațiune sub steag fals, despre care se știa că e pregătită pentru a-l ajuta pe Orban în campanie.