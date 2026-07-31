VIDEO | Ceuta, exclava spaniolă din nordul Africii, sufocată de valul de migranți din ultimele zile, cere „stare de urgență națională

Autoritățile din exclava spaniolă Ceuta au declarat o stare de „urgență migratorie absolută”, după ce un val fără precedent de migranți proveniți din Maroc a depășit capacitatea forțelor de ordine și a centrelor de primire.

Potrivit administrației locale, în ultimele zile peste 1.500 de migranți, adulți și minori, au ajuns în Ceuta înotând dinspre Maroc, iar sute de persoane au trecut ulterior și gardul de frontieră, copleșind complet sistemul de securitate.

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

Guvernul local a solicitat Madridului să declare stare de urgență la nivel național și să trimită armata pentru a sprijini gestionarea crizei.

Președintele guvernului din Ceuta, Juan Jesús Vivas, a declarat că situația a depășit capacitatea de răspuns a autorităților locale, relatează Reuters.

Autoritățile estimează că în prezent ajung în Ceuta aproximativ 300 de migranți pe zi, majoritatea cetățeni marocani, dar și un număr redus de algerieni care locuiau în Maroc și încercau să ajungă în Europa.

Garda Civilă spaniolă, Serviciul Maritim de Salvare și Crucea Roșie desfășoară operațiuni continue pentru salvarea persoanelor care traversează înot marea dintre Maroc și exclava spaniolă.

Juan Jesús Vivas a avertizat că, dacă ritmul actual se menține, situația ar putea deveni comparabilă cu criza din mai 2021, când aproximativ 10.000 de migranți au pătruns în Ceuta în doar câteva zile.

Liderul administrației locale a atras atenția și asupra costului uman al traversărilor ilegale, afirmând că aproximativ 60 de cadavre au fost recuperate din mare în ultimele luni.

Între timp, ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, urmează să efectueze o vizită la Ceuta pentru discuții cu autoritățile locale și responsabilii din domeniul securității.

🇲🇦🇪🇸 Horrifying footage from the Moroccan city of Fnideq



A huge crowd of illegal South African migrants is moving towards the border with the Spanish enclave of Ceuta. pic.twitter.com/A7NlwaRH5v — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Guvernul de la Madrid a anunțat că mai multe ministere colaborează pentru consolidarea controlului la frontieră și acordarea de asistență umanitară migranților.

Valul de sosiri vine și în contextul unei decizii recente a Curții Supreme a Spaniei, care a stabilit că migranții interceptați pe mare în drum spre Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați imediat în Maroc fără parcurgerea procedurilor legale. Autoritățile locale susțin că actualul cadru legislativ trebuie modificat pentru a răspunde mai eficient presiunii migraționiste.

Ceuta și Melilla sunt cele două exclave spaniole din nordul Africii și reprezintă singura frontieră terestră dintre Uniunea Europeană și continentul african, fiind frecvent puncte de intrare pentru migranții care încearcă să ajungă în Europa.

🇪🇸🇲🇦 In these minutes, a huge column of illegal migrants is heading toward the Spain-Morocco border



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