Un tânăr va sta 20 de ani după gratii pentru omor cu deosebită cruzime și răpire

Un tânăr, în vârstă de 27 de ani, originar din raionul Telenești, a fost condamnat la închisoare pe un termen de 20 de ani, fiind acuzat de omor cu deosebită cruzime, răpire și atragerea minorilor în activitate criminală. Fapta a fost comisă pe 5 octombrie 2025.

Potrivit procurorilor, inculpatul, împreună cu un minor de 15 ani, s-a deplasat cu o căruță la domiciliul victimei, într-un sat din raionul Telenești. Minorul a rămas afară, iar al doilea inculpat a scos victima din locuință și, acoperindu-i capul cu o perdea, l-a urcat cu forța în căruță.

„Ulterior, tinerii au transportat bărbatul într-o zonă de șes din extravilanul localității, unde l-au agresat fizic prin aplicarea de lovituri cu pumnii și picioarele. Potrivit învinuirii, aceștia au legat victima cu o sârmă de picior, pe care au atașat-o la căruță și ar fi târât-o pe o distanță de aproximativ 20 de metri. În timp ce victima era încă în viață, inculpații i-au dat foc, cauzându-i suferințe fizice și psihice intense, manifestate prin arsuri extinse ce au afectat circa 40% din suprafața corpului. În urma leziunilor suferite, victima a decedat la fața locului”, se arată în comunicatul Procuraturii Generale.

Sentința poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Cahul.

În privința minorului, sentința urmează a fi pronunțată în luna mai 2026.