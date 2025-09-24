Un val de răcire se apropie: temperaturi mai scăzute începând cu 25 septembrie

Meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii: începând cu 25 septembrie, temperatura va scădea simțitor în toată țara. Se așteaptă zile mai reci, cu maxime ce vor coborî sub media obișnuită pentru această perioadă.

Pe timpul nopților, mercurul în termometre va indica valori mai apropiate de pragurile de ger, în special în zonele deluroase și de deal. În unele regiuni, diminețile ar putea aduce brumă pe terenurile expuse.

Schimbarea climatică aduce și un risc crescut pentru persoanele sensibile: vârstnicii, copiii, cei cu afecțiuni respiratorii sau cardio-vasculare trebuie să fie precauți și să evite expunerea prelungită la temperaturi scăzute.

Meteorologii recomandă echiparea adecvată: haine groase, straturi multiple și protecție pentru mâini și cap în special. De asemenea, locuințele trebuie izolate corespunzător pentru a preveni pierderile de căldură.

Vor fi afectate și agricole: plantele sensibile la frig trebuie protejate, iar recoltarea rămasă trebuie grăbită pentru a evita pagubele. Animalele în ferme trebuie adăpostite și hrănite suplimentar pentru a face față temperaturii scăzute.

Această răcire marchează începutul sezonului rece și semnalează tranziția spre condiții meteorologice mai dure. Urmează câteva zile de ajustare și adaptare pentru fiecare regiune a republicii.