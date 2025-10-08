Uniunea Europeană ar putea să oblige puterea de la Chișinău să iasă din relația ambiguă cu Federația Rusă, ascunsă cu grijă de regimul galben

Doctrina de politică externă a Reoublicii Moldova este să fie “vițelul blând care suge de la două vaci”. În România versiunea este cu mielul blând care suge de la două oi, dar înțelesul este același.

Uniunea Europeană ar putea să oblige puterea de la Chișinău să iasă din relația ambiguă cu Federația Rusă, ascunsă cu grijă, pusă în umbră de lozinca “Noi ne luptăm cu rușii!”, proclamată atât pentru obținerea susținerii occidentale, cât și ca mesaj electoral la ultimele alegeri. PAS, partidul Maiei Sandu, susținea că toate celelalte partide înscrise în cursa electorală, inclusiv cele proeuropene, ar fi “pro-ruse”.

Cetățeni Republicii Moldova ar putea nimeri printre cetățenii celor 61 de state cărora Comisia Europeană le-ar putea ridica dreptul la intrarea fără vize în statele UE, conform unui act legislativ votat de Parlamentul European.

Printre alte motive, pentru care UE poate reintroduce viza, de genul creșterii numărului de cereri de azil, depășirea termenului de ședere, se ascunde motivul principal și care este politic: “guvernele celor 61 de state trebuie să excludă orice caz de nealiniere a statului respectiv la politica de vize a Uniunii Europene”.

Mai pe scurt, dacă UE cere viză de intrare pentru cetățeni unui stat, atunci statele ale căror cetățeni beneficiază de intrarea fără vize în UE vor trebui și ele “să se alinieze” și ele la politica de vize a UE, adică să impună la rândul lor vize pentru cetățenii statului terț.

În primul rând este vizată Georgia, care este beneficiara regimului liberalizat de vize cu UE, dar în același timp permite accesul fără vize al cetățenilor Federației Ruse.

Așadar, dacă Georgia va continua să permite accesul fără vize al cetățenilor ruși pe teritoriul său, UE va suspenda liberul acces al cetățenilor georgieni.

Însă unde dai și unde crapă! Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău figurează Rusia, Belarus și celelalte foste republici sovietice printre țările ai căror cetățeni nu au nevoie de vize pentru intrarea în Republica Moldova.

Dacă UE va impune Georgiei și posibil și posibil și altor state alinierea la politica sa de vize, adică impunerea de vize cetățenilor ruși, atunci “vițelul” moldovean, deprins să sugă de la două vaci, va avea o mare problemă, pentru că va fi nevoit la rândul său să impună rușilor vize de intrare, însă Chișinăul nu va dori acest lucru.

Spre deosebire de Georgia, care a rupt-o cu Rusia, Republica Moldova și-a mai lăsat punți. De exemplu Republica Moldova este membră a Comunității Statelor Independente (CSI), înființată în 1992 pentru a fi un fel de continuatoare a Uniunii Sovietice, pe când Georgia și Ucraina au părăsit demult această organizație.

De asemenea, în timp ce Georgia și Ucraina vor să adere și la NATO, nu doar la Uniunea Europeană, Republica Moldova nu vrea în NATO.

În campania electorală PAS și prietenii săi, inclusiv din România, susțineau că dacă partidul Maiei Sandu va pierde alegerile, rușii vor ataca din Transnistria spre Odesa, România și Europa de Vest, însă liderii separatiști transnistreni folosesc fără nicio problemă aeroportul Chișinău pentru deplasări externe.

“Vițelușa blândă” Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, se va trezi oare ca copilul la divorț, întrebat de judecător dacă vrea să rămână cu mama sau cu tata?