Președintele Finlandei, Alexander Stubb: Rusia blochează acordul de pace pentru Ucraina

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat într-un interviu exclusiv pentru TVP World că este sceptic că Rusia va semna un acord de pace în viitorul apropiat, chiar dacă negocierile mediate de SUA între Kiev și Moscova urmează să continue.

Stubb, vorbind pentru emisiunea On the Record a TVP World din Palatul Prezidențial din Helsinki, a spus că scenariul său de bază este că războiul va continua până în vară, în ciuda implicării mai structurate a SUA din ultimele luni.

Întrebat cine blochează un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, Stubb a răspuns: „Putin și Rusia”, subliniind clar că vede Moscova ca principalul obstacol, nu Kievul sau capitalele occidentale.

Armistițiu „la linia de contact”

Stubb, politician de centru-dreapta, a afirmat că negociatorii se confruntă cu un set dificil de întrebări, iar teritoriu și centrala nucleară de la Zaporojie se numără printre cele mai importante probleme nerezolvate. El a descris o propunere — transformarea părților ocupate din regiunea de est Donetsk într-o zonă economică specială și demilitarizată — drept „nebunească”, sugerând că o abordare mai viabilă ar fi oprirea războiului unde se află forțele în prezent și crearea unui tampon demilitarizat pe ambele părți.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că diplomația a fost „revigorată” după ultima rundă de negocieri de pace de la Geneva, deși diferențele majore între părți persistă.

Între timp, oficialii europeni de informații au avertizat că Rusia ar putea folosi negocierile pentru a obține relaxarea sancțiunilor și avantaje comerciale, mai degrabă decât un adevărat acord de pace.

„Răciți lucrurile”

Stubb a menționat și recentul conflict legat de Groenlanda drept un test al relației Europei cu președintele Donald Trump, spunând că tensiunile s-au relaxat și au intrat într-un „proces” concentrat pe revizuirea unui acord de apărare din 1951 între SUA și Danemarca și consolidarea securității arctice.

El a citat cooperarea în expansiune a Finlandei cu SUA în zona Arctică, inclusiv planurile de construire a 11 spargătoare de gheață, ca dovadă că interesele practice încă leagă aliații, în ciuda diferențelor politice.

Stubb a spus că Europa ar trebui să rămână „rece, calmă și adunată” și, într-un stil finlandez, să „ia o saună și o baie în gheață pentru a răci lucrurile”.