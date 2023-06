Uniunea Europeană ridică nivelul de sprijin militar pentru Ucraina

Țările Uniunii Europene au convenit luni, 26 iunie, să majoreze cu 3,5 miliarde de euro valoarea maximă a unui fond utilizat pentru finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina, ridicând plafonul acestuia la peste 12 miliarde de euro, transmite Hotnews.

Surse din UE au declarat săptămâna trecută că șeful diplomației blocului, Josep Borrell, a cerut guvernelor să majoreze plafonul financiar al Fondului european pentru pace (EPF), care a alocat deja aproximativ 4,6 miliarde de euro în ajutor militar pentru Ucraina.

„Decizia de astăzi ne va asigura din nou că avem fondurile necesare pentru a continua să oferim sprijin militar concret forțelor armate ale partenerilor noștri”, a declarat Borrell, potrivit unui comunicat de presă.

„Mecanismul și-a dovedit utilitatea. A schimbat complet modul în care ne sprijinim partenerii noștri în materie de apărare. Ea face ca UE și partenerii săi să fie mai puternici”, a mai spus el.

EPF, înființat în 2021, a fost conceput pentru ca UE să ajute țările în curs de dezvoltare să cumpere echipamente militare. Dar uniunea cu 27 de membri a decis rapid să îl folosească și pentru a obține arme pentru Ucraina după invazia Rusiei din februarie anul trecut.

Fondul este separat de bugetul UE, care nu are voie să finanțeze operațiuni militare. El permite țărilor UE care furnizează arme și muniții Ucrainei să ceară înapoi o parte din costuri. Țările UE contribuie la acest fond în funcție de mărimea economiilor lor.

Anunțulș lui Borrell vine după ce, tot luni, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a îndemnat Uniunea Europeană să „accelereze înfrângerea Rusiei” prin intensificarea sprijinului pentru Ucraina.

Kuleba, care a participat la o reuniune cu miniștrii de externe din UE, a spus pe pagina sa de Twitter că faptul că tancurile s-au îndreptat spre Moscova în timpul loviturii de stat eșuate arată că „Ucraina va învinge”.

„La CAE (Consiliul Afaceri Externe), am îndemnat UE să accelereze înfrângerea Rusiei prin intensificarea sprijinului pentru Ucraina”, a scris Kuleba pe Twitter.

Two events proved Ukraine will win. In Berdyansk, Ukrainian teenagers Tigran and Mykyta sacrificed their lives to resist occupation. In Russia, tanks rolled on Moscow with little resistance. At #FAC, I urged the EU to accelerate Russia’s defeat by stepping up support for Ukraine. pic.twitter.com/zy8PkU92TP

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2023