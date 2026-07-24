Ursula von der Leyen, mesaj după doborârea dronei la Buzău: „Felicit armata română pentru răspunsul său rapid și eficient”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armana română „pentru răspunsul său rapid și eficient” în cazul dronei care a intrat în spațiul aerian în această dimineață. Șefa Comisiei Europene a specificat că astfel, este protejată securitatea comună a statelor UE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj în care îi felicită pe piloții români pentru doborârea dronei.



„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit armata română pentru răspunsul său rapid și eficient, care protejează securitatea noastră comună. Consolidarea apărării și a descurajării de-a lungul graniței noastre estice rămâne o prioritate absolută”, a transmis șefa Comisiei Europene.

Președinta Comisiei Europene a condamnat ferm și prăbușirea dronei rusești peste blocul de locuințe din Galați, la acel moment. Oficialul european a subliniat că războiul de agresiune al Rusiei a trecut o nouă linie prin lovirea directă a unor civili pe teritoriul Uniunii Europene.

European airspace has once again been violated by a drone incursion.



I commend the Romanian military for their swift and effective response, safeguarding our shared security.



Strengthening defence and deterrence along our Eastern border remains a top priority. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026

Știre inițială

Un pilot român de F-16 a doborât prima dronă intrată în spațiul aerian al țării. Aparatul a căzut în sudul județului Buzău, într-o zonă nelocuită. Mesaje RO-Alert au fost transmise în București și în județele Ilfov și Ialomița.

MApN a confirmat că drona a fost doborâtă la ora 11.02, cu o rachetă lansată de un avion F-16 românesc. Ținta a căzut într-o zonă nelocuită, în apropiere de Padina, județul Buzău.

Potrivit ministerului, drona a intrat în țară pe traseul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Pentru interceptare au decolat două aeronave Eurofighter Typhoon italiene și două avioane F-16 românești. Mesaje RO-Alert au fost transmise în județele Tulcea și Brăila.

Comandatul operațiunii, Gheorghe Maxim, spune că „decizia de angajare a tintei a fost luată imediat după intrarea în spațiul aerian românesc”. „A fost declarată țintă ostilă”. Acesta a confirmat că drona care a pătruns în spațiul aerian nașional a fost doborâtă de avioanele F16 românești, deși ținta a fost angajată și de aeronavele italiene care asigurau misiunea de Poliție aeriană.

„Vizual, piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed. Nu putem spune în momentul de față că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt multe detalii tehnice care vor fi stabilite după finalizarea anchetei”, adaugă reprezentanții MApN, respectiv comandatul operațiunii și generalul Vlad Gheorghiță, șeful Armatei României.