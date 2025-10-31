Usatîi, către Munteanu: Aveți un plan B dacă banii de la UE nu vor veni?

Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, i-a adresat o întrebare candidatului la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, în cadrul ședinței plenare dedicate votului de încredere pentru noul Guvern.

Mai exact, Usatîi a cerut clarificări privind existența unui plan alternativ în cazul în care Uniunea Europeană nu va aloca fondurile promise Republicii Moldova.

„Aveți, la fel ca în mediul privat, un plan B în cazul în care apar probleme cu banii pe care îi așteptăm de la Uniunea Europeană? Din programul dumneavoastră reiese că, dacă cei 1,9 miliarde de euro vor fi virați, totul va merge bine. Dar care este planul B dacă ceva nu se întâmplă conform așteptărilor?”, a întrebat Renato Usatîi.

În replică, premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat că are încredere deplină în partenerii europeni, afirmând că riscul neacordării fondurilor este „aproape de zero”, fără a oferi însă detalii despre un plan de rezervă.

„Partenerii noștri își respectă angajamentele. Nu cred că există vreun risc – chiar și din perspectiva celui mai prudent jurist, riscul este aproape de zero. Totuși, o mare parte din fondurile alocate vor merge în investiții. Scopul meu este ca, pe măsură ce realizăm proiectele de infrastructură și îmbunătățim cadrul legislativ, să atragem și sectorul privat. Asta este esența”, a spus Munteanu.

Premierul desemnat a mai menționat că Republica Moldova nu ar trebui să mizeze excesiv pe investițiile din partea țărilor vecine, precizând că interesul economic crește în special dinspre România:

„Am planificat deja mai multe misiuni și, sincer, nu trebuie să ne așteptăm prea mult de la vecini. Din Ucraina, probabil, nu vor veni companii, dar din România deja au început să vină — și nu doar firme românești, ci și corporații internaționale care s-au stabilit acolo, pentru că au văzut că alegerile s-au încheiat și există stabilitate”.

Totodată, Munteanu a remarcat că problema majoră a Moldovei nu este lipsa banilor, ci deficitul de forță de muncă, menționând că tot mai mulți specialiști continuă să plece din țară.