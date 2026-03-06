Valentin Dolganiuc: Cum au fost corupte Uniunile de creație: de la plicul lui Filat la „viagera” din bugetul statului

În postarea de ieri (5 martie) pe Facebook, scriitorul Titus Știrbu confirmă ceea ce auzisem, dar nu prea credeam: cum au fost corupte, cumpărate de putere și reduse la tăcere Uniunile de creație și foarte mulți „oameni de cultură”.

Explic pe scurt ce s-a întâmplat și, de ce, ani la rând, „creatorii” au abandonat propriul popor și s-au aruncat în brațele guvernanților.

Când Vlad Filat era prim-ministru, acesta trecea de câteva ori pe an pragul Uniunii Scriitorilor și le înmâna „creatorilor” câte un plic. Nu am auzit ca cei care criticau în public „mita la plic” să fi refuzat pomana lui Filat.

Scriitorii au considerat plicul cu bani drept un act de cultură și creație, fără să protesteze că, în realitate, le era cumpărată vocea, atitudinea civică și libertatea.

De două-trei ori pe an, scriitorii făceau rând ca să dea mâna cu prim-ministrul și să primească plicul. Nu știm nici astăzi cât conținea și nici din ce surse proveneau acei bani. Cert este însă că asemenea practici sunt străine de cultura autentică și de creatorii adevărați. Ele fac parte din cumpărarea și compromiterea intelectualilor, din clientelismul politic.

Filat a devenit sponsorul multor trântori cu aere de creație, care își legau fulare verzi la gât. Ca să bage toate Uniunile în buzunarul său, Vlad Filat a „perfecționat” mecanismul de corupere și cumpărare a „creatorilor”, promovând Legea nr. 21/2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație. Plicul primului ministru a fost conectat la bugetul de stat și a devenit un instrument perfect de corupere și cumpărare a „creatorilor”. Așa au apărut „indemnizațiile viagere” pentru o parte din membrii uniunilor de creație, uniuni care se gudură și pupă orice putere, doar ca să scoată bani nemunciți din bugetul de stat.

Astăzi, sute de persoane – scriitori, cineaști, compozitori, muzicologi, artiști de pe la nunți și alți „creatori” – primesc, pe lângă pensie, peste 17 mii de lei lunar, adică mai mult de 200 de mii de lei anual pentru fiecare „creator”.

În total, lista beneficiarilor pentru anul 2025 a cuprins 254 de persoane, care au scos de la stat, din bugetul public, peste 50 de milioane de lei.

Vlad Filat, cel elogiat și plâns de scriitori, a plecat de ceva vreme, dar a lăsat în urma sa un sistem în care valoarea artistică este evaluată chiar de cei care beneficiază de aceste privilegii: aceiași oameni își acordă premii, își validează meritele, își conferă indemnizații viagere și reconfirmă zilnic celor de sus statutul lor de vasali docili ai puterii. Nu opera decide valoarea artistică a creatorului, ci conducerile uniunilor.

În aceste condiții apare o întrebare legitimă.

Dacă uniunile de creație și cei 254 de beneficiari ai indemnizațiilor pe viață primesc deja zeci de milioane de lei anual din bugetul public, dacă statul le tipărește cărțile îndoielnice, iar premiile și distincțiile circulă în același cerc foarte restrâns, atunci ce mai vor să ceară privilegiații de la actualul guvern?

De ce este invitat prim-ministru, Alexandru Munteanu, să pășească pragul Uniunii Scriitorilor din Moldova?

Să afle că clanurile privilegiate, conducerile Uniunilor de creație există pentru binele lor, nu pentru educația poporului? Să continue tradiția plicului? Să mărească indemnizațiile viagere de la 17 mii de lei lunar la 30 de mii? Să le mai ofere edificii pe care Uniunile de creație să le închirieze altora?

Sau să confirme că, în R.Moldova, uniunile de creație și cultura au ajuns din conștiință critică și voce a societății, instituții bugetare întreținute din bani publici, rupte de popor și puse în serviciul guvernanților?

Când îmi amintesc de cărțile extraordinare ale marilor luptători pentru adevăr și dreptate – Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi –, când sufletul îmi mai vibrează la melodiile Doinei și ale lui Ion Aldea-Teodorovici, când aud vocile lui Alexandru Moșanu și Ion Ungureanu, mă întreb: cine sunt urmașii lor? Uniunile de creație în goană după privilegii, beneficiarii indemnizațiilor viagere sau „creatorii” ieșiți din plicul și buzunarul lui Vlad Filat?

Post scriptum:

Multă lume consideră „Ziarul de Gardă” un ziar care luptă împotriva nedreptăților sociale, a privilegiaților, corupților și profitorilor. O rog pe dna Alina Radu, redactor-șef la ZdG, să-mi publice aceste rânduri scrise cu durere și revoltă. Poate că ZdG ar putea realiza o investigație jurnalistică despre meritele reale, excepționale în domeniul creației, ale beneficiarilor de indemnizații viagere, care golesc anual bugetul public de peste 50 de milioane de lei.

Să cunoaștem contribuția deosebită a fiecăruia, fiindcă sunt sigur că, la o primă evaluare, peste 200 de beneficiari vor trebui să-și caute opera – pe care nu o au.

Am luptat pentru Libertatea noastră, dar nu pentru privilegii!

Va urma.

Valentin Dolganiuc, semnatar al Declarației de Independență față de imperiul rusesc.