Parlamentul a numit doi membri în Comisia de Vetting. Opoziția a blocat tribuna

Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor, în timp ce opoziția a blocat tribuna și a scandat: „Rușine!”. Este vorba despre Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși de partenerii de dezvoltare. Proiectul de hotărâre a fost votat de 53 de deputați.

Bernard Lavigne a fost desemnat membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor începând cu data de 1 mai 2026. Acesta are o experiență de peste 40 de ani în sistemele judiciare francez și internațional, în special în calitate de ofițer de poliție judiciară, magistrat (judecător, procuror, procuror general), lider al echipei de investigație la Curtea Penală Internațională și consilier juridic în cadrul ambasadelor.

Herman von Hebel a fost anterior președinte al Comisiei de evaluare externă a judecătorilor și a participat la evaluarea externă a candidaților pentru funcțiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor. Herman von Hebel are 17 ani de experiență acumulată în patru instanțe penale internaționale, zece ani de experiență în calitate de consilier juridic la Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției din Olanda pe probleme ale drepturilor omului, dreptului internațional umanitar și dreptului penal. Anterior, a lucrat în proiecte în Albania, Ucraina, Georgia, Indonezia și țările afectate de conflicte.

Comisia de evaluare externă a procurorilor a fost înființată pentru a efectua evaluarea integrității etice și financiare a anumitor categorii de procurori din Republica Moldova, inclusiv a conducerii Procuraturii Generale și a procurorilor din procuraturile specializate. Comisia este constituită din nouă membri, iar cinci dintre ei sunt propuși de partenerii de dezvoltare. Membrii Comisiei sunt numiți de Parlament, cu votul a 3/5 din deputați. În cazul în care candidații propuși de partenerii de dezvoltare nu sunt votați de 61 de deputați, Comisia juridică, pentru numiri și imunități examinează repetat candidații propuși și îi alege pe cei care au acumulat cel mai mare număr de voturi. Dacă sunt aleși repetat aceiași candidați, aceștia pot fi numiți în funcție de Parlament cu votul majorității deputaților aleși.