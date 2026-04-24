UTM: Bostan își păstrează fotoliul de rector, după ce PAS a modificat legea ca să poată candida pentru al treilea mandat

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, își păstrează funcția, după ce a câștigat un nou mandat în fruntea instituției. Rezultatul nu a fost o surpriză, în contextul în care PAS a modificat recent legea, permițându-i să candideze pentru al treilea mandat.

„Comunitatea academică a Universității Tehnice a Moldovei și-a ales rectorul. În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de alegere a rectorului, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM, în baza Hotărârii din 24.04.2026, a validat rezultatele alegerilor pentru funcția de Rector.

În baza rezultatelor votării și în conformitate cu prevederile regulamentare, a fost declarat rector ales al Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, doctor habilitat și profesor universitar.

751 dintre studenți, profesori și cercetători i-au acordat domnului Viorel Bostan votul de încredere pentru a continua reformele și dezvoltarea UTM.

„Mulțumesc tuturor colegilor pentru votul acordat și pentru alegerea de a continua reformele inițiate în beneficiul studenților, profesorilor și cercetătorilor, precum și pentru dezvoltarea UTM. Îi sunt recunoscător domnului Bârdan pentru o competiție corectă și demnă”, a menționat Viorel Bostan.

Voturile comunității academice validează direcția de dezvoltare a instituției și oferă mandatul necesar pentru continuarea reformelor.

Procesul electoral s-a desfășurat transparent, fără abateri și în deplină concordanță cu normele stabilite, fapt ce confirmă maturitatea și unitatea universității noastre”, se arată într-un comunicat.