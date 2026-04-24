Chișinăul și Comratul vor crea un grup de lucru pentru deblocarea alegerilor

Chișinăul și Comratul au convenit crearea unui grup de lucru pentru deblocarea procesului electoral din Găgăuzia și organizarea unor alegeri libere și corecte în regiune. Decizia a fost luată în cadrul consultărilor dintre președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, primarii localităților din Găgăuzia și membrii Adunării Populare.

Într-un comunicat se menționează că, în cadrul discuțiilor, autoritățile centrale și-au reiterat poziția privind necesitatea organizării unui scrutin liber și corect, subliniind importanța transparenței și a respectării cadrului legal național.

Totodată, a fost evidențiat faptul că responsabilitatea instituțiilor centrale și regionale este de a asigura un proces electoral în care locuitorii regiunii să își poată exprima liber opțiunea.

În urma consultărilor, s-a convenit constituirea unui grup de lucru format din reprezentanți ai instituțiilor centrale, ai Adunării Populare și primarii din regiune. Acesta va avea misiunea de a elabora soluții pentru deblocarea situației și de a crea condițiile necesare organizării unor alegeri libere și corecte în Găgăuzia, în cel mai scurt timp posibil.

Chișinăul și Comratul se află de câteva luni într-un conflict instituțional din cauza neconcordanței dintre deciziile luate de către Adunarea Populară și legislația electorală națională. Comratul insistă asupra unei alte denumiri pentru Consiliul electoral central, în timp ce autoritățile de la Chișinău avertizează că acest lucru poate duce la invalidarea alegerilor.

Pe 17 martie, Adunarea Populară a Găgăuziei a aprobat componența organului electoral al regiunii și a stabilit alegerile pentru Adunarea Populară pe 21 iunie. La sfârșitul lunii martie, oficiul teritorial Comrat al Cancelariei de Stat a contestat decizia, iar instanța a anulat hotărârile Adunării.