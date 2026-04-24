Putin a schimbat numele școlii de spioni a Rusiei. Cine a fost „Felix de Fier”, cekistul numărul 1

Președintele Vladimir Putin a dispus ca academia de spionaj a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei să poarte numele lui „Felix de Fier” Dzerjinski, fondatorul poliției secrete sovietice și arhitectul Terorii Roșii care a urmat revoluției din 1917, transmite Reuters

Dzerjinski, un nobil polonez devenit revoluționar care a contribuit la punerea bazelor sistemului represiv condus ulterior de Iosif Stalin, este urât de disidenți, dar este un erou pentru spionii care conduc Rusia lui Putin.

După căderea Zidului Berlinului în 1989, o mulțime entuziastă a dărâmat o statuie a sa în capitala poloneză, Varșovia.

Când Uniunea Sovietică se destrăma în 1991, un monument dedicat lui Dzerjinski, situat în fața sediului KGB din Piața Lubianka din Moscova, a fost dărâmat de demonstranți.

„Contribuție remarcabilă” la securitatea statului

Însă „Felix de Fier” s-a întors la școala de spioni a FSB la mai puțin de doi ani după ce statuia sa a revenit în fața Serviciului de Informații Externe (SVR).

Într-un decret publicat de Kremlin săptămâna aceasta, Putin a ordonat ca Academia FSB, cunoscută anterior sub numele de Școala Superioară a KGB, să fie denumită de acum înainte „Academia F.E. Dzerjinski a Serviciului Federal de Securitate”.

Putin, el însuși fost locotenent-colonel al KGB, a declarat că decizia a fost luată datorită „contribuției remarcabile a lui Dzerjinski la asigurarea securității statului”, potrivit decretului.

Școala Superioară a KGB a fost cunoscută oficial sub numele de „Școala Superioară F.E. Dzerjinski a KGB” între 1962 și 1993, potrivit presei ruse.

Putin a fost student acolo în 1979 și la începutul anilor 1980, potrivit unei biografii oficiale.

Academia FSB din sudul Moscovei are facultăți precum limbi străine, securitate informațională, contrainformații, sprijin operațional, matematică aplicată și echipamente speciale.

Pentru unii ruși, revenirea lui Dzerjinski este un indicator al represiunii care, spun ei, domnește în Rusia în timp de război – și al măsurii în care țara a abandonat orientarea sa post-sovietică către Occident.

Dzerjinski, „cekistul nr. 1”.

Fiind unul dintre cei mai loiali locotenenți ai lui Vladimir Lenin, Dzerjinski a contribuit la instaurarea guvernului revoluționar folosind tactici leniniste nemiloase: persecuția brutală a oponenților – sau a oricui era chiar și doar suspectat de a fi un oponent.

În calitate de șef al poliției secrete a lui Lenin, și mai târziu a lui Stalin, din 1917 până la moartea sa în 1926, Dzerjinski a condus campania de intimidare, arestări, violență și execuții care a devenit cunoscută sub numele de „Teroarea Roșie”.

Imagine de arhivă cu Felix Dzerjinski în 1924. Foto: Pictures From History / Universal images group / Profimedia

El a fondat Comisia Extraordinară Panrusă, cunoscută sub numele de Ceka, care a instituit o serie de execuții sumare în timpul Războiului Civil.

Influența sa este atât de puternică încât, chiar și în Rusia modernă, unii spioni încă se autointitulează „cekiști”, după numele aparatului său de spionaj, și se referă la Dzerjinski ca la „cekistul nr. 1”.

Unii speră că statuia lui Dzerjinski se va întoarce într-o zi la sediul FSB din Piața Lubianka.

„După revenirea lui Dzerjinski la Academia FSB, mulți așteaptă cu adevărat întoarcerea statuii lui Felix Edmundovici (Dzerjinski) la locul care i se cuvine în Lubianka”, a declarat Igor Korotchenko, redactor-șef al revistei „Apărarea Națională”.