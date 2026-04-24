„Un frumos cadou pentru inamic, curând”. Budanov a spus ce pregătește Ucraina contra Rusiei

Ucraina a înregistrat progrese în domeniul integrării inteligenței artificiale în operațiunile cu drone și acest lucru va deveni foarte curând un „cadou” pentru ruși, a declarat Kirilo Budanov, șeful biroului președintelui Volodimir Zelenski și fost șef al serviciului secret militar ucrainean, potrivit Ukrainska Pravda.

„Din punct de vedere militar, ne aflăm într-o etapă în care acumularea cantitativă de drone nu mai rezolvă problema în mod fundamental. Atât noi, cât și inamicul am atins un anumit maxim în utilizarea tehnologiilor de control disponibile”, a spus Budanov la Kyiv Security Forum.

Potrivit acestui important oficial ucrainean, următoarea etapă este integrarea completă a inteligenței artificiale: „Avem nevoie de o tranziție către sisteme autonome capabile să identifice ținte și să manevreze în mod independent.”

„Ucraina dispune deja de astfel de dezvoltări și sunt convins că foarte curând acestea vor constitui un cadou frumos pentru inamic”, a adăugat Budanov.

El a subliniat că, pentru succesul negocierilor de pace, Ucraina trebuie să fie puternică pe câmpul de luptă și unită pe plan intern.

De asemenea, Budanov a spus că liniile roșii ale Ucrainei rămân neschimbate: „Nu recunoaștem nicio pierdere teritorială și nu vom negocia propriul nostru teritoriu.”

În ce privește „sancțiunile petroliere”, adică atacurile asupra instalațiilor energetice ale Rusiei, acestea funcționează eficient, a afirmat oficialul ucrainean.

Budanov consideră că aceasta nu este doar o lovitură financiară pentru Rusia, ci, mai presus de toate, o lovitură puternică la adresa reputației sale:

„Lumea vede că Rusia nu mai este un furnizor de încredere. Obiectivul nostru este clar – să privăm inamicul de resursele necesare pentru a purta războiul”.