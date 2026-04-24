Parlamentul a decis încetarea stării de urgență în sectorul energetic din 25 aprilie

Parlamentul a votat încetarea stării de urgență în sectorul energetic începând cu 25 aprilie 2026, la propunerea Guvernului, după o lună în care autoritățile au gestionat riscuri legate de aprovizionarea cu energie electrică și produse petroliere.

Starea de urgență a fost instituită pe 25 martie, pentru o perioadă de 60 de zile, după ce linia electrică Vulcănești–Isaccea, principala rută de alimentare a Republicii Moldova, a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Potrivit autorităților, situația a generat un deficit de energie electrică de până la 400 MW în orele de consum maxim.

În aceeași perioadă, autoritățile au semnalat și probleme temporare pe piața produselor petroliere, în special în aprovizionarea cu motorină, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Prezentând în Parlament raportul privind măsurile aplicate în perioada stării de urgență, premierul Alexandru Munteanu a declarat că decizia de instituire a acesteia a fost una „de responsabilitate”, luată într-un moment critic.

Potrivit premierului, autoritățile au reușit să evite deconectările necontrolate, să mențină alimentarea consumatorilor esențiali și să stabilizeze piața carburanților.

Șeful Executivului a precizat că linia Vulcănești–Isaccea a fost repusă în funcțiune în cinci zile, iar pentru acoperirea consumului au fost achiziționați peste 81 de mii MWh de energie electrică la un preț mediu de aproximativ 136 de euro/MWh.

Potrivit lui, în lipsa acestor achiziții, energia ar fi fost procurată în regim de avarie la costuri de cel puțin două ori mai mari, iar cheltuielile suplimentare au fost reduse la circa 800 de mii de euro.

Pe piața carburanților, Guvernul a anunțat că a ajustat mecanismul de formare a prețurilor, a introdus restricții temporare la vânzarea combustibilului în recipiente mobile și a intervenit pentru majorarea stocurilor, măsuri despre care susține că au prevenit o eventuală penurie.

După expirarea stării de urgență, Guvernul va institui stare de alertă pentru următoarele 60 de zile, începând cu 25 aprilie. Potrivit autorităților, această măsură va permite monitorizarea continuă a pieței și intervenții rapide în cazul unor noi riscuri privind aprovizionarea cu energie electrică și carburanți.

Premierul a declarat că, deși faza acută a crizei a fost depășită, autoritățile vor continua să monitorizeze evoluțiile regionale.